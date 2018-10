Manovra | ricetta semi-tradizionale per le fonti di finanziamento | tasse sui giochi | tagli

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Aumento del prelievo erariale unico suialle spese dei ministeri e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Seguirà poi la revisione delle spese fiscali, una giungla di 466 agevolazioni che per lo Stato valgono circa 54,2 miliardi di minori entrate nel 2018. Sono queste in buona sostanza gli interventi su cui il governo gialloverde conta per finanziare le nuove politiche del governo come il reddito di cittadinanza e la flat tax. Spending review per i ministeri, aumenti disuie rincaro dei contratti a tempo determinato – Secondo quanto riferisce la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, che verrà discussa dalle camere la settimana prossima, “per quanto riguarda le coperture delle nuove politiche, si opererannoalle spese dei ministeri e altre revisioni di spesa per circa lo 0,2 per cento del prodotto interno lordo”. Inoltre il ...