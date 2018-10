Manovra | Micciché | “Questi hanno capito tutto Se ne fottono dello spread Forza Italia

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 ottobre 2018) “Questi, se nebellamente e apertamente, dei mercati, del deficit e dell’Europa.trasgredito, sono troppo forti”. La primadel governo M5s – Lega ha un sostenitore inaspettato: Gianfranco Miccichè. Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana e storico leader diè intervenuto a Palermo alla “Leopolda del Sud” promossa dal renziano Davide Faraone. “Sono qui per cortesia, miinvitato e ho risposto per educazione”, ha dettoprima di elogiare ironicamente le due forze di maggioranza. “Cosa succederà? Io lo so, il presidente Mattarella entrerà in difficoltà e non gli firmerà questa. Risultato? La fine del mondo, si tornerà a votare e prenderanno l’80%“, dice il commissario di. Che è contrario al ritorno del centrodestra. ...