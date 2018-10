Manovra | l' Ue si dice gravemente preoccupata dall' Italia

Manovra - Di Maio : “Gli ‘altri’ spaventati : ci dicevano ‘non si può fare’ - invece si può”. E promette : “Nessun condono” : “Gli ‘altri’, quelli di prima, ci dicevano che non si poteva fare, perché non c’erano le coperture. Ora che le coperture le abbiamo trovate, ci dicono che non si deve fare. Sono spaventati“. A dirlo, in diretta Facebook dopo la presentazione a Palazzo Chigi della nota di aggiornamento al Def, è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. Che promette: “In Manovra non ci sarà nessun ...

Manovra - Friedman vs Donato - Eurexit - : "Studi meglio - signora. Non capisce un tubo di economia e dice sciocchezze" : Non capisce un tubo di economia, signora. Il suo esempio non è paragonabile a quello di un Paese che ha un debito come l'Italia. Lei dice sciocchezze, signora, mi dispiace". Friedman poi spiega ...

Manovra - Friedman vs Donato (Eurexit) : “Studi meglio - signora. Non capisce un tubo di economia e dice sciocchezze” : Polemica al calor bianco a L’Aria che Tira (La7) tra Francesca Donato, presidente dell’associazione Eurexit, e lo scrittore Alan Friedman sulla nota di aggiornamento al Def, approvata la scorsa settimana dal governo Conte. Friedman è scettico: “Chi dice che ci si può indebitare, facendo spese in deficit di 30-40 miiardi di euro all’anno e lasciando andare per tre anni 120 miliardi di euro in spesa pubblica, afferma una ...

Manovra - Tria “Non mi dimetto”/ Ultime notizie - Savona contraddice il Mef “Nel 2019 crescita del 3%” : Manovra, Tria “Ecco perché non mi dimetto”. Ultime notizie, il ministo dell'economia aggiunge: “Deficit al 2.4? C’è stata una grande mediazione”. Le parole del titolare del Mef(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 13:18:00 GMT)

Manovra - CGIA di Mestre dice no al baratto più IVA meno IRPEF : A dirlo è la CGIA di Mestre che esprime la sua netta contrarietà a questa ipotesi che pare stia prendendo forma tra i tecnici del Ministero dell'Economia. Una posizione quella dell'Associazione degli ...

Manovra : Castelli rassicura su reddito cittadinanza e dice 'Macron ci copia'. Quota 100 nel mirino : e i giovani? : "Macron ora ci copia, possiamo fare una joint venture e creare le basi per un reddito a livello europeo". Così il viceministro dell'economia, la pentastellata Laura Castelli, parla del reddito di cittadinanza, Pomo della discordia tra il ministro Giovanni Tria e il M5S, stando alle ultime indiscrezioni. Castelli smorza i rumor ...

Manovra Italia - Draghi : le parole hanno fatto danni - aspettiamo i fatti. Il Qe finirà il 31 dicembre : Confermata la conclusione del programma di acquisto di titoli di Stato iniziato nel marzo 2015. Da ottobre il Qe sarà dimezzato, come previsto,dagli attuali 30 miliardi a 15 miliardi. Tassi di interesse a zero almeno fino all’estate del 2019 e politica monetaria molto accomodante a lungo. Draghi sull’Italia: le parole sulla legge di bilancio hanno creato danni, confido in Conte, Tria e Moavero...

Manovra - Draghi : le parole hanno fatto danni - aspettiamo i fatti. Il Qe finirà il 31 dicembre : Confermata la conclusione del programma di acquisto di titoli di Stato iniziato nel marzo 2015. Da ottobre il Qe sarà dimezzato, come previsto,dagli attuali 30 miliardi a 15 miliardi. Tassi di interesse a zero almeno fino all’estate del 2019 e politica monetaria molto accomodante a lungo. Draghi sull’Italia: le parole sulla legge di bilancio hanno creato danni, confido in Conte, Tria e Moavero...