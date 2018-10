Manovra | le scommesse del governo | più crescita con pochi investimenti e interessi sul

ilfattoquotidiano

: @myrtamerlino cit 'questa manovra e' una scommessa che , se non funziona , pagheranno gli italiani' cosi' , per cur… - DEABRAIDA : @myrtamerlino cit 'questa manovra e' una scommessa che , se non funziona , pagheranno gli italiani' cosi' , per cur… - francio_FI : #lamanovradelpopolo ci stanno raccontando che #ilgovernodelcambiamento avrebbe dovuto impostare la manovra con un o… - FedericoV94 : #deficit a 2,4%, si aprono le scommesse! A quanto salirà lo spread? Ilsole dice minimo 300, staremo a vedere. Parti… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Un aumento delladel pil di 0,6 punti rispetto a quella tendenziale grazie a una spinta di ben 0,7 punti che dovrebbe arrivare dalle “misure espansive” previste nel 2019 dalla prossima. In cui però glipubblici aggiuntivi si fermano allo 0,2% del prodotto, circa 3,5 miliardi. Mentre gran parte delle risorse (16 miliardi) andranno a reddito di cittadinanza e pensionamenti anticipati e l’avvio della flat tax per piccole aziende e autonomi sarà controbilanciato dall’eliminazione di altre due agevolazioni alle imprese, l’Imposta sul reddito imprenditoriale (Iri) e l’Aiuto allaeconomica (Ace). E’ la scommessa fatta dalgialloverde nella Nota di aggiornamento al Def inviata alle Camere giovedì sera. Scommessa resa più rischiosa dal contesto economico mondiale, in via di peggioramento, e dal forte aumento dei tassi ...