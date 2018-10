Manovra | i dati MACROECONOMICI del DEF

Spread - in attesa dei dati completi sulla Manovra - Roma inizia a contagiare il resto d’Europa : Giornata nervosa sui mercati finanziari del Vecchio Continente. Aspettando il Documento di economia e finanza italiano, gli investitori internazionali hanno preferito vendere titoli di Stato europei per riposizionarsi sugli Stati Uniti. Anche perché all’orizzonte, in Italia, non mancano scadenze importanti. Prima fra tutte l’asta per collocare i Btp che si terrà il prossimo 15 ottobre per un ammontare minimo di 9 miliardi. Dieci ...

Dati grigi sul lavoro. Attesa per la Manovra d'autunno : Negativi anche i Dati Istat sul lavoro, che parlano di una riduzione di 28 mila occupati e un aumenti del popolo degli inattivi, a luglio 89 mila. C'è n'è abbastanza insomma per non stare tranquilli -