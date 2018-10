Manovra | i buchi delle coperture

huffingtonpost

(Di venerdì 5 ottobre 2018) "Ci saranno". Chissà se il verbo al futuro utilizzato da palazzo Chigi nel comunicato stampa con cui ha annunciato il perimetro dellacontemplava la consapevolezza che per trovare lealle misure la strada è impervia e soprattutto ancora lunga. Ma al di là del possibile lapsus e leggendo le 123 pagine della Nota di aggiornamento al Def, un dato emerge in modo incontrovertibile: la caccia per finanziare la legge di bilancio è lontana dalla meta finale. Lesono ancora piene di. Non solo. Quello che è stato raccolto fino ad ora o si vuole raccogliere entro dieci giorni - quando la legge di bilancio dovrà essere pronta - ha il carattere della fragilità ed è foriera di malumori.Calando i numeri dentro questo quadro occorre partire dal costo della. Sarà una legge di bilancio molto gonfia, ...