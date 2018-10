Manovra : Draghi va da Mattarella : 'Governo sottovaluta rischi' : Roma, 5 ott., askanews, - 'Mercoledì mattina Mario Draghi è salito al Colle per un incontro riservato con Sergio Mattarella. I due si consultano il più delle volte al telefono, ma con lo spread alle ...

Draghi a Mattarella : “Attenti alla Manovra. Non sottovalutate lo spread e le Borse” : Non era la prima volta, ma certo non accade spesso. Mercoledì mattina Mario Draghi è salito al Colle per un incontro riservato con Sergio Mattarella. I due si consultano il più delle volte al telefono, ma con lo spread alle stelle e il governo sotto pressione hanno preferito vedersi a quattr’occhi. L’incontro non è stato reso noto, e la ragione è d...

Fondi per la Manovra - duello Lega-M5S : al Colle vertice con Draghi : Lo scontro è sul tesoretto da 16 miliardi , in piena euforia mercoledì notte erano diventati 20, saltato fuori dal vertice tra i due leader, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia, ...

Manovra del Popolo - con deficit 2 - 4% governo sfida Ue. Moscovici la vede male mentre Borghi punta su BTP e gela Draghi : Niente da fare, alla fine hanno vinto le colombe: precisamente, contro il rigore del falco del ministro dell'economia Giovanni Tria, hanno avuto la meglio, dopo 12 ore circa di trattative, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Niente deficit-Pil "ben al di sotto del 2%", come aveva ordinato qualche ...

Di Maio : 'Facciamo come la Francia - Manovra da 2 - 8%'. Draghi ripete : parole fanno danno : Lo ha deciso il governo francese, con l'obbiettivo di dare impulso all'economia e creare più posti di lavoro. Si tratta in tutto di 24,8 miliardi di euro. Nel dettaglio, le tasse sulle famiglie ...

Manovra - monito di Draghi : "le parole hanno fatto danni" : ... il Presidente della Banca Centrale Europea ha ribadito il richiamo alla politica lanciato lo scorso 13 settembre in occasione della conferenza stampa seguita alla riunione di politica monetaria ...

Manovra Italia - Draghi : le parole hanno fatto danni - aspettiamo i fatti. Il Qe finirà il 31 dicembre : Confermata la conclusione del programma di acquisto di titoli di Stato iniziato nel marzo 2015. Da ottobre il Qe sarà dimezzato, come previsto,dagli attuali 30 miliardi a 15 miliardi. Tassi di interesse a zero almeno fino all’estate del 2019 e politica monetaria molto accomodante a lungo. Draghi sull’Italia: le parole sulla legge di bilancio hanno creato danni, confido in Conte, Tria e Moavero...