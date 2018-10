Manovra | Def alle Camere

Manovra - i numeri : 10 miliardi contro la povertà - 7 alle pensioni Il documento Tria all’Ue : «Nel 2021 il deficit all’1 - 8%» : Dieci miliardi il reddito e le pensioni di cittadinanza, 7 miliardi per la previdenza, 2 miliardi per la riforma del fisco: ecco i punti del documento di programmazione economica e finanziaria

Manovra - con lo spread a quota 400 governo pronto alla retromarcia sul rapporto deficit/pil : 'Me ne frego' ha detto e ripetuto Matteo Salvini riferendosi a un eventuale respingimento in sede europea della Manovra italia. Come spiega La Stampa, è convinzione della maggioranza gialloverde che l'...

Manovra - Palazzo Chigi : “Il Def è alle Camere. Ci sono 9 miliardi per il reddito di cittadinanza e 7 per la legge Fornero” : “Il Def è alle Camere e conferma gli obiettivi, i tempi di attuazione delle riforme e le cifre”. Lo rende noto Palazzo Chigi in un comunicato. “Previsti 9 miliardi per il reddito e pensioni di cittadinanza e 7 per la quota cento – continua la nota del governo – Le risorse per altre misure, centri per impiego (1 miliardo), flat tax (2 miliardi), assunzioni straordinarie per le forze dell’ordine (1 miliardo), truffati ...

Manovra - lettera Tria a Ue : "Auspico dialogo aperto"/ Ultime notizie deficit/Pil : Berlusconi - "è rischiosa" : Salvini e Di Maio uniti: rumors, "bocciatura Ue alla Manovra italiana? Si va ad elezioni anticipate". La Commissione Europea smentisce di aver già pronto la lettera di bocciatura(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 21:52:00 GMT)

Dopo questo Def non avremo una Manovra alla francese : Solo pochi giorni fa il vicepremier Di Maio diceva di voler fare come la Francia: “Per finanziare la sua manovra economica farà un deficit del 2,8 per cento. Siamo un paese sovrano come la Francia. I soldi ci sono e si possono finalmente spendere a favore dei cittadini”. Magari il governo Conte aves

Manovra - Tria scrive all'Ue : deficit 2 - 4% nel 2019 e 2 - 1% nel 2020 - confronto aperto : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha inviato alla Commissione europea una lettera per illustrare i contenuti del Def. 'Come sostenuto in diverse occasioni, la Manovra di bilancio che questo Governo si appresta ...

Manovra - Martina - Pd - : scandaloso non ci sia ancora testo del Def : Roma, 4 ott. , askanews, - "A sette giorni dalla festa di Di Maio sul balcone di palazzo Chigi non c'è ancora il testo del Def: questo è scandaloso e da la misura del livello di approssimazione del ...

Manovra : il 'nuovo' Def in Parlamento - Salvini : 'Per reddito cittadinanza 8 mld'. Ma Di Maio insiste : 'Saranno 10' : Secondo il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenuto a Radio Anch'io, i numeri della Manovra dovrebbero essere leggermente diversi rispetto a quanto illustrato. Il vicepremier ha detto che "ci ...

Manovra - tabelle Def : quota 100 ad aprile?/ Ultime notizie - La Lega “Si tratta solo di simulazioni” : Manovra, tabelle Def: quota 100 ad aprile? Ultime notizie, La Lega “Si tratta solo di simulazioni”. Intanto la legge di bilancio non è ancora arrivata in parlamento(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 13:57:00 GMT)

Def-aparecido. Manovra - la nota di aggiornamento ancora non è pronta : Sentite Luigi Di Maio ieri sera: "Abbiamo definitivamente inviato il Def alle Camere e a Bruxelles". Parole pronunciate non nella conferenza stampa nella quale le domande sono interdette, ma nella successiva diretta Facebook, senza contraddittorio, a uso e consumo dei propri elettori. Nel momento in cui scriviamo, Camere ed Europa non hanno ricevuto alcunché.Sulle tabelle stanno freneticamente lavorando ancora i famigerati tecnici del ...

Manovra - SCONTRO SALVINI-DI MAIO SU CIFRE REDDITO CITTADINANZA/ Ultime notizie - Def atteso dall’Ue : MANOVRA, oggi Def in parlamento. Ultime notizie, riduzione del rapporto deficit/pil nel 2020 ma i conti non tornano visto che Salvini parla di 16 miliardi per le riforme principali(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 12:16:00 GMT)

Def - Boccia (Confindustria) : “Moderatamente ottimisti - ma dobbiamo vedere gli effetti di questa Manovra” : La nota di aggiornamento al Def, presentata ieri dal governo, soddisfa “parzialmente” Confindustria. Lo dice il presidente degli industriali Vincenzo Bocca, al suo arrivo alla 50esima Giornata del credito. “Vediamo una riduzione del rapporto deficit/Pil. Si inizia a parlare di crescita. Ora vedremo l’impatto su questa, nel quale il governo si gioca la sua credibilità. La politica si misura sui risultati e non sugli ...

Manovra : il "nuovo" Def in Parlamento - ma i conti non tornano | Salvini : "Per reddito cittadinanza 8 mld" : Le misure partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Ma per il leader della Lega i conti sono altri: 16 mld in tutto

DEF - nel 2019 misure per 20 miliardi. Conte : 'Manovra seria - responsabile e coraggiosa' : Scandagliando i numeri , il Ministro dell'Economia Tria in conferenza stampa ha dichiarato: 'Nel profilo di deficit previsto, del 2,4%, 2,1% e 1,8% nel terzo anno, nel primo anno ci sono 0,2 punti ...