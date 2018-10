Manovra da 38 miliardi | addio pareggio di bilancio

Manovra - i numeri : 10 miliardi contro la povertà - 7 alle pensioni Il documento Tria all’Ue : «Nel 2021 il deficit all’1 - 8%» : Dieci miliardi il reddito e le pensioni di cittadinanza, 7 miliardi per la previdenza, 2 miliardi per la riforma del fisco: ecco i punti del documento di programmazione economica e finanziaria

Manovra da 21 - 5 miliardi : dal reddito - alle pensioni - al superamento della Fornero : Misure per 21,5 miliardi: dal reddito di cittadinanza al superamento della legge Fornero. È quanto punta a impegnare il governo nella prossima Manovra, secondo quanto riportato da una nota di Palazzo ...

Manovra - Palazzo Chigi : “Il Def è alle Camere. Ci sono 9 miliardi per il reddito di cittadinanza e 7 per la legge Fornero” : “Il Def è alle Camere e conferma gli obiettivi, i tempi di attuazione delle riforme e le cifre”. Lo rende noto Palazzo Chigi in un comunicato. “Previsti 9 miliardi per il reddito e pensioni di cittadinanza e 7 per la quota cento – continua la nota del governo – Le risorse per altre misure, centri per impiego (1 miliardo), flat tax (2 miliardi), assunzioni straordinarie per le forze dell’ordine (1 miliardo), truffati ...

Manovra - Carabetta (M5s) vs Orlando (Pd) : “Vi siete indebitati per più di 200 miliardi per fare Jobs Act” : Botta e risposta a Tagadà (La7) tra l’ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e Luca Carabetta (M5s), vicepresidente della commissione Attività Produttive alla Camera. L’esponente del Pd precisa, in primis, che non voterà Matteo Richetti alla segreteria dem, preferendogli Nicola Zingaretti: “Sono contento per Richetti, ma non lo voto. Io scelgo il candidato che in qualche modo definisce una forma di rottura più forte con ...

Manovra - guerra di cifre nel governo su reddito di cittadinanza Salvini '8 miliardi'. I 5S 'Si è confuso sono 10' : ROMA - Otto o dieci? guerra di cifre nel governo. Il giorno dopo il Def non si conosce ancora quanti siano i miliardi stanziati dal governo gialloverde per il reddito di cittadinanza. Salvini e Di ...

Manovra - guerra di cifre nel governo su reddito di cittadinanza Salvini '8 miliardi'. I 5S 'No - si è confuso sono 10' : ROMA - Otto o dieci? guerra di cifre nel governo. Il giorno dopo il Def non si conosce ancora quanti siano i miliardi stanziati dal governo gialloverde per il reddito di cittadinanza. Salvini e Di ...

Manovra - scontro di cifre in maggioranza. Salvini : “Al reddito 8 miliardi”. M5s : “Si è confuso”. Lega : “Loro usano simulazioni” : Dieci miliardi per il reddito di cittadinanza. No otto, forse nove. Sulle cifre della Manovra e in particolare per le misure più care ai due vicepremier, al termine del vertice a Palazzo Chigi (con il ritocco alla Nota di aggiornamento al Def che lascia il deficit/pil al 2,4% per il solo 2019) sembra scatenarsi una guerra di cifre. All’agenzia AdnKronos, per esempio, viene allungata una tabella che attribuisce 5,2 miliardi nel 2019 alla ...

DEF - nel 2019 misure per 20 miliardi. Conte : 'Manovra seria - responsabile e coraggiosa' : Scandagliando i numeri , il Ministro dell'Economia Tria in conferenza stampa ha dichiarato: 'Nel profilo di deficit previsto, del 2,4%, 2,1% e 1,8% nel terzo anno, nel primo anno ci sono 0,2 punti ...

Manovra - Di Maio smentisce Salvini : "10 miliardi per il reddito di cittadinanza" : 10.30 - A tempo record è arrivata la replica di Luigi Di Maio, che ha voluto correggere Salvini sulle cifre illustrate stamattina a Radio Anch'io. Il Ministro Del Lavoro ha precisato che i fondi per il reddito di cittadinanza saranno proprio 10 miliardi di euro, esattamente come da lui annunciato ieri sera.Direi che sono dieci. Nella Manovra ci sono 20 miliardi: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la legge Fornero, 2 per la ...

Manovra - Salvini : 'Otto miliardi per il reddito di cittadinanza'. Di Maio ne aveva annunciati 10 : 'Nella Manovra ci saranno 16 miliardi per il reddito di cittadinanza, l'abolizione della legge Fornero ma ci saranno anche l'aumento delle pensioni di invalidità, il quoziente familiare e un premio ...

Manovra - Salvini smentisce Di Maio : “Per il reddito di cittadinanza ci sono 8 miliardi - non 10” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, smentisce Luigi Di Maio sul reddito di cittadinanza e sulle risorse previste nella Manovra per questa misura: "Se la matematica non è un'opinione, se ci sono 7-8 miliardi per la Fornero, ce ne sono 8 per il reddito”, afferma spiegando che in totale per questi due interventi sono previsti 16 miliardi.Continua a leggere

Manovra - Salvini smentisce Di Maio : "Per il reddito di cittadinanza ci sono 8 miliardi" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini è partito agguerrito stamattina e, conti alla mano, ha voluto smentire in parte le cifre date ieri dal collega vicepremier Luigi Di Maio, secondo il quale nella Manovra sarebbero previsti 10 miliardi di euro per il reddito di cittadinanza.Intervenuto a Radio Anch'io, Salvini ha precisato che sono 16 i miliardi previsti per il superamento della legge Fornero e per il reddito di cittadinanza e che quella ...

Manovra - Salvini smentisce Di Maio : 'Per il reddito di cittadinanza bastano 8 miliardi - non 10' : 'Nella Manovra ci saranno 16 miliardi per i due interventi principali, reddito di cittadinanza e abolizione della legge Fornero. Ma in questa cifra ci saranno anche l'aumento delle pensioni di ...

Manovra - Salvini corregge i 5S 'Dieci miliardi per il reddito di cittadinanza No - ce ne sono otto' : Il vicepremier Matteo Salvini apre la giornata politica tornando sul tema della Manovra economica. E aprendo una guerra di cifre con il M5S: per i grillini, infatti, erano dieci i miliardi stanziati ...