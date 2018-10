Manovra | commissione Ue | deviazione significativa | c' è preoccupazione

Manovra - la Commissione Ue risponde a Tria : “Seria preoccupazione per la deviazione dal percorso di bilancio” : “Il Def a prima vista sembra costituire una deviazione significativa dal percorso di bilancio indicato dal Consiglio Ue il che è motivo di seria preoccupazione“. Lo scrivono il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis e il titolare agli Affari economici Pierre Moscovici nella lettera di risposta inviata al ministro dell’Economia Giovanni Tria dopo la presentazione della nota di aggiornamento del Def. ...

La Commissione europea dice no al Def, il documento di economia e finanza presentato ieri a Bruxelles dal governo italiano . In una Lettera inviata stasera al ministro dell'Economia Giovanni Tria, i commissari Dombrovskis e Moscovici affermano che alcune misure contenute nel documento sono 'fonte di seria preoccupazione'.

in una l ettera inviata alla Commissione Europea riguardante la modifica del percorso programmatico di finanza pubblica contenuto nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza .

Manovra - Tria scrive alla Commissione Ue : “Nel 2019 il pil a +1 - 5%. Negli anni successivi 1 - 6 e 1 - 4. Ora confronto” : Le stime di crescita sulle quali si baserà la Manovra del governo prevedono un aumento del pil del 1,5% nel 2019 per arrivare all’1,6 nel 2020 e calare leggermente all’1,4 nel 2021. A ventiquattr’ore dal vertice di Palazzo Chigi nel quale sono state sciolte le ultime riserve riguardo alla nota d’aggiornamento al Def, si conosce l’impatto previsto dalle misure della prossima legge di Bilancio. È il ministro ...

Renato Brunetta : 'La Manovra finanziaria verrà respinta dalla Commissione Europea' : Ai microfoni di Radio Radicale, intervistato da Lanfranco Palazzolo, l'ex capogruppo alla Camera di Forza Italia, Renato Brunetta [VIDEO], ha criticato pesantemente la manovra finanziaria, dichiarandosi amareggiato per via dell'irresponsabilita' degli attuali governanti. Ha spiegato: Il Governo è nel caos e i mercati sono tutt'altro che sereni: spread in continua ascesa, rendimenti dei decennali ai massimi storici. Diminuira' la capitalizzazione ...

Manovra - Di Maio : 'Commissione UE non eletta dal popolo - le minacce non ci fermeranno' : Luigi Di Maio alza le barricate ed è pronto a difendere la Manovra finanziaria del governo Conte [VIDEO] contro tutto e tutti. Ad iniziare dalla Commissione UE che ha mosso parecchie perplessita' sulla nota di aggiornamento al Def. Il vicepremier però non ha intenzione di trattare con Bruxelles ed utilizza invero poca diplomazia nel momento in cui passa all'assalto frontale. Nessuno può dire ad un governo eletto cosa deve fare e lo dice una ...

"A qualcuno in Europa dà fastidio che l'italia abbia alzato la testa. Ma non ci fermiamo davanti alle minacce". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, parlando delle critiche

Commissione Ue pronta a bocciare Manovra - pressing su deficit/Pil : Anche se la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza non sarà ancora sul tavolo dell'Eurogruppo alla riunione di oggi in Lussemburgo, a Bruxelles viene dato per sicuro che se ne ...