Manovra alle Camere | Tria scrive all' Europa

Manovra - i numeri : 10 miliardi contro la povertà - 7 alle pensioni Il documento Tria all’Ue : «Nel 2021 il deficit all’1 - 8%» : Dieci miliardi il reddito e le pensioni di cittadinanza, 7 miliardi per la previdenza, 2 miliardi per la riforma del fisco: ecco i punti del documento di programmazione economica e finanziaria

Manovra da 21 - 5 miliardi : dal reddito - alle pensioni - al superamento della Fornero : Misure per 21,5 miliardi: dal reddito di cittadinanza al superamento della legge Fornero. È quanto punta a impegnare il governo nella prossima Manovra, secondo quanto riportato da una nota di Palazzo ...

Manovra - Palazzo Chigi : “Il Def è alle Camere. Ci sono 9 miliardi per il reddito di cittadinanza e 7 per la legge Fornero” : “Il Def è alle Camere e conferma gli obiettivi, i tempi di attuazione delle riforme e le cifre”. Lo rende noto Palazzo Chigi in un comunicato. “Previsti 9 miliardi per il reddito e pensioni di cittadinanza e 7 per la quota cento – continua la nota del governo – Le risorse per altre misure, centri per impiego (1 miliardo), flat tax (2 miliardi), assunzioni straordinarie per le forze dell’ordine (1 miliardo), truffati ...

Manovra - Di Maio : "Adesso tagli alle spese militari inutili" : tagli alle ' spese militari inutili ' e a ' tutto ciò che non serve nei conti gonfiati della pubblica amministrazione '. Sono questi i punti della Manovra cui ha fatto riferimento Luigi Di Maio in ...

Conti pubblici e Manovra - tutti i numeri del balletto sulle misure : Dopo il vertice di giovedì sera, a una settimana dal primo Cdm che aveva licenziato una nota d'aggiornamento al Def evidentemente rimasta solo in bozza, si hanno pochi elementi in più sulle previsioni ...

Manovra - Tria : "Questo non è un governo dalla finanza allegra" : LaPresse, Giovanni Tria rassicura: "Questo non è un governo dalla finanza allegra, i conti pubblici non salteranno per dare spazio alle promesse". Il ministro dell'Economia poi spiega: "Gli impegni del governo saranno mantenuti con una forte gradualità, nel corso della legislatura".

Asta 5G terminata : lo stato esulta/ 6.5 mld di euro incassati - 4 in più rispetto alle previsioni della Manovra : Asta 5G terminata: lo stato esulta. 6.5 mld di euro incassati, 4 in più rispetto alle previsioni della manovra che parlavano invece di 2.5 miliardi: ecco cosa è successo(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:07:00 GMT)

Manovra - Tria : Non si delinea finanza allegra per far spazio a promesse : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Tria : "No finanza allegra. Impegni mantenuti con gradualità" : Dopo il Premier Conte anche Giovanni Tria tenta di rassicurare sulla prossima Legge di Bilancio . E lo fa in occasione del seminario del Centro studi ConfindusTria in occasione del quale gli ...

Manovra - Tria : 'Nessuna finanza allegra - fondamentale ridurre il debito' : Il rialzo deficit non sfascia i conti' ha detto stamani il ministro dell'Economia - "Non mi pare si possa delineare, da questa Manovra, un governo dalla finanza allegra o che fa saltare i conti ...

Manovra - vertice alle 17 - salta prima riunione cabina di regia : Secondo quanto si apprende da fonti di governo vi prenderanno parte il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il ministro ...

Manovra - Di Maio : “Domani Def alle Camere. Non arretriamo di un millimetro e se necessario spieghiamo nelle piazze” : “La nota di aggiornamento al Def? La stiamo mettendo a punto per mandarlo domani alle Camere. Lo abbiamo comunque approvato entro il 27 settembre. Per quanti anni i governi precedenti sforavano quella data? In quei casi non saliva lo spread? La crescita del Pil al 2% nel 2019 è alla nostra portata”. Lo annuncia ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che commenta anche l’ultimo audio diffuso ...

Di Maio - sulla Manovra non arretriamo : pronti a spiegarla alle piazze : Di Maio ha sottolineato, quindi, che con tutte le misure allo studio del governo "faremo crescere l'economia e ripagheremo il debito". A proposito dell'intenzione di spiegare la manovra nelle piazze, ...

Manovra - il Pd scende in piazza contro il governo : “Loro ingiustizie caricate sulle spalle dei più giovani” : “contro i #ladrifuturo” il Partito Democratico sceglie la piazza organizzando una mobilitazione per domenica 30 settembre alle 14 a piazza del Popolo a Roma. Al centro della contestazione ci sarà la Manovra del governo che prevede il rapporto deficit/pil del prossimo anno fissato al 2,4% per rimanere su quel livello fino al 2021: i due leader di M5s e Lega, hanno dichiarato che grazie a questi 13,6 miliardi di risorse aggiuntive “a ...