Manovra | a Bruxelles c' è già chi evoca la Trojka | ' Una pesante ristrutturazione del

Manovra : nota Def non ancora a Bruxelles - attesa in giornata : La Commissione europea non ha ancora ricevuto la nota di aggiornamento al Def licenziata ieri dal Consiglio dei ministri, ma si aspetta di ricevere il documento in giornata. E' quanto emerge a Bruxelles. Ieri sera il governo, al termine della riunione a palazzo Chigi, ha annunciato di avere inviato le tabelle al Parlamento e alla Commissione europea.

Manovra - segnale a Bruxelles : deficit giù al 2% entro il 2021 : Ancora alta tensione sulla linea Roma-Bruxelles. Di fronte alla scelta dell'Italia di innalzare il deficit al 2,4% del Pil nel prossimo triennio, per finanziare misure espansive come il reddito...

Manovra - ecco le tappe delle possibili decisioni di Bruxelles : Lussemburgo, 2 ott., askanews, - Che cosa succede adesso, fra Roma e Bruxelles, nella polemica ad alta tensione sui conti pubblici italiani? Quali sono i prossimi, possibili, passaggi procedurali, in ...

Scintille da Bruxelles sulla Manovra italiana : Oggi comunque partirà al governo la "cabina di regia" sull'economia, un modo per "condividere" con il ministro Tria la gestione dei conti. Intanto Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude ...

Manovra - Tria rassicura l'Ue : "il debito scenderà". Ma Bruxelles chiede rispetto dei vincoli : E, mentre la stampa tedesca fa girare un'analisi che parla dell'Italia come 'un Paese nel baratro' , il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, ricorda con fermezza che 'ci sono delle regole'...

Cosa succede se Bruxelles boccia la Manovra italiana : L'obiettivo dei paesi dell’area euro è di azzerare il deficit e ridurre il debito. L’aggiornamento del Documento di economia e finanza approvato dal governo italiano va invece in una direzione opposta. Come reagirà la Commissione europea? Ecco le tappe e gli scenari possibili...

Manovra - Salvini : “Me ne frego di Bruxelles. Mattarella? Stia tranquillo - lo facciamo per gli italiani” : “Abbiamo fatto una Manovra che investe soldi per chi di soldi non ne vede da molti anni: giovani, pensionati, le pensioni di invalidità. E se a Bruxelles mi dicono che non lo posso fare me ne frego e lo faccio lo stesso”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini intervenendo alla Giornata mondiale del sordo a Roma. E al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in giornata aveva invitato al rispetto della ...

Manovra - Salvini ora frena il Colle e l'Ue : "Di Bruxelles me ne frego" : La Manovra continua ad agitare le acque del governo e non solo quelle. Di fatto dal Colle è arrivato un monito chiaro da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ha sostanzialemente "bocciato" la nota di aggiornamento del Def varata dall'esecutivo gialloverde. Il Capo dello Stato non ha usato giri di parole e ha citato la Costituzione: "La Costituzione rappresenta la base e la garanzia della nostra libertà, della nostra ...

Manovra - Mattarella 'La Carta chiede conti in ordine'. Salvini 'Equilibrio c è. Di Bruxelles me ne frego' : ROMA - La Costituzione chiede equilibrio di bilancio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene nel dibattito sulla Manovra con un monito che lascia pochi dubbi. La Carta ...