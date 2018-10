Manchester City | Guardiola colpito da un giovane centrocampista

Paolo Di Canio presenta l'ottava giornata di Premier League : 'Liverpool-Manchester City - che match!' : ... telecronaca Federico Zancan, ore 18 "Premier Live" su Sky Sport Football e Sky Sport Uno con Federica Lodi, ospite Paolo Ciarravano ore 18.30, Manchester United-Newcastle su Sky Sport Football, ...

Champions - Hoffenheim-Manchester City 1-2 - la decide David Silva : Hoffenheim-Manchester City 1-1: cronaca, tabellino e statistiche CLASSIFICHE dei gruppi di Champions CALENDARIO E RISULTATI Gasport

DIRETTA / Hoffenheim Manchester City (risultato finale 1-2) : Aguero e David Silva salvano Guardiola! : DIRETTA Hoffenheim Manchester City: risultato finale 1-2. Inglesi spenti e imprecisi, sotto dopo meno di un minuto ma comunque vincenti in Germania con i gol di Sergio Aguero e David Silva(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 20:45:00 GMT)

Il Manchester City si salva solo nel finale : la squadra di Guardiola deludente in Champions - per l’Hoffenheim è una beffa [FOTO] : 1/24 AFP/LaPresse ...

Hoffenheim-Manchester City - le formazioni ufficiali e il risultato in diretta live : LE formazioni ufficiali Hoffenheim, 3-4-3, : Baumann; Posch, Hoogma, Akpoguma; Kaderabek, Demirbay, Grillitsch, Brenet; Belfodil, Szalai, Joelinton. All. Nagelsmann Manchester City, 4-3-3, : Ederson; ...

Diretta/ Hoffenheim Manchester City streaming video e tv : bomber a confronto e orario. Quote e formazioni : Diretta Hoffenheim Manchester City streaming video e tv: probabili formazioni, Quote, orario e risultato live della partita di Champions League (oggi 2 ottobre)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 15:50:00 GMT)

Hoffenheim Manchester City/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Hoffenheim Manchester City Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League (oggi 2 ottobre)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 08:40:00 GMT)

Premier League - 7a giornata : il Manchester City aggancia il Liverpool in vetta : Gli uomini di Guardiola battono 2-0 il Brighton e raggiungono i Reds, 1-1 nel big match contro il Chelsea, al comando, con 19 punti. Il Manchester United cade 3-1 contro il West Ham, quinto successo ...

Probabili Formazioni Hoffenheim vs Manchester City - UEFA Champions League 02-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Hoffenheim-Manchester City, UEFA Champions League 2018/2019, Ore 18.55: Cambio modulo nei tedeschi?; Cityzens con un solo cambio rispetto al’ultima.La gara, valevo per la 2^giornata della Fase a Gironi della UEFA Champions League, mette di fronte alla WIRSOL Rhein-Neckar Arena i padroni di casa dell’Hoffenheim e il Manchester City.Come arrivano Hoffenheim e Manchester City?L’Hoffenheim arriva dalla ...

League Cup - i risultati : Lampard batte Mourinho - il Derby elimina il Manchester United ai rigori. Passa il City : Comincia nel modo peggiore possibile l'avventura in Coppa di Lega per il Manchester United, che fallisce l'appuntamento con la vittoria nel match di esordio contro il Derby County. Dopo aver fatto il ...

Coppa di Lega inglese - debacle Manchester United : è fuori - tris del City : Altra clamorosa debacle per il Manchester United, non decolla la stagione per Mourinho. Ad Old Trafford pesante ko in Coppa di Lega inglese, in tribuna il centrocampista Pogba, la rottura e la cessione sembra inevitabile, fa festa il Derby County che vince dopo i calci di rigore. United avanti con Mata dopo 3′, pareggio di Wilson al 59′, padroni di casa in 10, il portiere Romero si fa espellere. Marriott firma il sorpasso poi ...

Probabili Formazioni Oxford vs Manchester City - Carabao Cup 25-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Oxford-Manchester City, Premier League 2018/2019, Ore 20.45: Padroni di casa con l’11 titolare; Cityzens con le riserve.Parte anche la Carabao Cup, che vede il Manchester City andare al Kassem Stadium ospite dell’Oxford nel 3°turno della competizione.Come arrivano Oxford e Manchester City?I padroni di casa non godono di un buon momento. Si trovano, infatti, in penultima posizione nella League One e ...

Manchester City : sospesa la patente a Mendy per un anno : Benjamin Mendy, difensore del Manchester City e della nazionale francese, si è visto sospendere la patente per 12 mesi dopo una decurtazione di 24 punti e una multa di 2500 sterline. Lo scorso febbraio la Mercedes di proprieta’ del giocatore e’ stata beccata in 4 occasioni oltre il limite di velocita’ (la terza e quarta volta nello stesso giorno) e Mendy, pur non essendo alla guida, non ha risposto alle lettere in cui gli ...

