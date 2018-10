Maltempo | Veneto pronto ad aiutare la Calabria

Maltempo : instabilità e temporali in Veneto - possibili disagi su rete idrografica : Venezia, 21 set. (AdnKronos) - Una perturbazione in transito a nord delle Alpi interesserà domani a marginalmente il Veneto. A partire dalle prime ore di sabato il tempo sarà variabile, a tratti instabile sulle zone orientali, con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporali da locali a

Maltempo Veneto : rimporsi per 2.4 milioni per i danni all’agricoltura di agosto 2017 : Le imprese agricole che hanno subito gravi danni a produzioni e impianti a causa dei forti venti che si sono scatenati nell’area del delta e del litorale adriatico il 10 agosto dello scorso anno riceveranno da Avepa ristoro parziale dei danni, per oltre un milione di euro. Lo comunica l’assessore all’agricoltura della Regione Veneto, Giuseppe Pan, che ha seguito l’istruttoria per il ‘downburst’, ...

Maltempo - bombe d’acqua dal Veneto alla Puglia : disagi per temporali e vento in tutta Italia : Situazione del Maltempo in Italia: temporali e forte vento hanno creato danni e problemi soprattutto in Veneto, dove il governatore della Regione, Zaia, ha firmato il decreto per lo stato di emergenza. Alberi caduti ad Ancona e bomba d'acqua su Bari con conseguente traffico in tilt e rallentamenti alla circolazione.Continua a leggere

Maltempo Veneto : frane e decine di abitazioni allagate nel Veronese : In provincia di Verona prosegue l’emergenza Maltempo, causata dalle precipitazioni registrate tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri, nella notte e anche in mattinata. A Soave, nella frazione di Costeggiola, l’acqua ha invaso le abitazioni di decine di famiglie, mentre nella frazione di Fittà si sono registrati 180 mm di pioggia e smottamenti. A Monteforte d’Alpone decine i locali invasi dall’acqua, come anche molte ...

Maltempo in Veneto : allagamenti nel Veronese - salvati automobilisti bloccati : Maltempo e allagamenti nel Veronese: le squadre Speleo Alpini Fluviali hanno tratto in salvo diversi automobilisti rimasti bloccati in auto nelle strade sommerse. Ai pompieri sono giunte oltre 180 richieste di soccorso da ieri pomeriggio (al momento sono 50 gli interventi da verificare e portare a termine). I vigili del fuoco, con l’aiuto dei volontari della protezione civile, stanno liberando dall’acqua diversi scantinati, rimesse e ...

Maltempo Veneto : firmato lo stato di crisi per le aree colpite dai nubifragi : Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha firmato questa mattina lo stato di crisi per Verona e le zone della provincia scaligera colpite dai violenti nubifragi di ieri che hanno creato danni ad abitazioni, impianti, opere pubbliche e strutture industriali e produttive. “Chiederemo al governo non soltanto la dichiarazione dello stato di emergenza ma anche una attenzione particolare a cittadini e imprese”, assicura Zaia. “Ho seguito per ...

Maltempo da Nord a Sud : tromba d'aria a Napoli - allagamenti in Veneto | : La situazione più critica in Lombardia, dove l'allerta è arancione. Gialla nelle altre regioni settentrionali. A Napoli dirottati due aerei per il forte vento. Grandine in Toscana. LE PREVISIONI

Ondata di Maltempo : bombe d’acqua nelle Marche - allagamenti in Friuli - tromba d’aria in Veneto : Pioggia battente, grandine e vento si sono abbattuti su diverse regioni italiane. Situazione critica in provincia di Ancona: allagati il pronto soccorso dell'ospedale e lo stadio. Nubifragio a Lucca. Nello Spezzino un fulmine ha distrutto parte del campanile della chiesa di San Cipriano.Continua a leggere

Tromba d'aria a Cavarzere : Maltempo in Veneto/ Video - ultime notizie : grandine a Chioggia ed eventi sospesi : Tromba d'aria a Cavarzere: ondata di maltempo su tutto il Veneto, con temporali e violente grandinate. Tra i disagi registrati anche la sospensione di numerosi eventi.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 20:10:00 GMT)

Maltempo Veneto : chiesto lo stato di crisi per sabato scorso : In riferimento alle località colpite sabato notte da un’ondata d Maltempo, la Regione Veneto ha presentato questa mattina la richiesta di stato di crisi: lo ha reso noto il presidente, Luca Zaia, secondo cui “non c’è solo Sarmede“: “Come Regione noi possiamo presentare la richiesta a livello nazionale, poi saranno le singole Amministrazioni a raccogliere l’elenco dei danni. Ma, ripeto, sarebbe fondamentale ...

Maltempo Veneto : la colonnina di mercurio tornerà su valori nella norma : Dopo l’abbassamento delle temperature massime a 25°C, in Veneto la colonnina di mercurio tornerà su valori nella norma, raggiungendo i 30°C; per quel che riguarda le minime, dai 17°C – riporta l’Agenzia regionale per l’ambiente Arpa Veneto – si passerà dalla media di 16°C ai 14°C. Le minime della notte nelle province della regione sono state di 7°C a Belluno, 11°C a Vicenza, Padova e Treviso, 12°C a Verona, 13°C a ...

Maltempo - prima neve a Cortina d’Ampezzo e sulle Dolimiti - allagamenti in Veneto e Friuli : neve d'agosto sulle Dolomiti: a Cortina d'Ampezzo uno strato di circa 10 centimetri di fiocchi bianchi si è adagiato sulle montagne, complice l'abbassamento repentino delle temperature e le precipitazioni. Disagi in tutto il Nord Est, con allagamenti in Veneto e Trentino.Continua a leggere

Maltempo Veneto - il sindaco di Cortina : la prima neve è un regalo per i turisti : “Stanotte è scesa molto la temperatura, ha nevicato sopra i 1.800-1.900 metri e stamattina ci siamo risvegliati con le cime imbiancate. Verso le 12.30 è uscito il sole ed è uno spettacolo: le cime bianche, il cielo azzurro e al di sotto il bosco. E’ un regalo per i turisti, che sono in centro tutti gioiosi: da stamattina fotografano con i cellulari le montagne innevate“: lo ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco di ...

Maltempo Veneto : prima neve sopra Cortina d’Ampezzo [GALLERY] : 1/17 ...