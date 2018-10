Maltempo | tragedia in Calabria | continuano le ricerche del bimbo disperso

Allerta Maltempo : tragedia a Lamezia<br> Disagi su strade e ferrovie : Nella notte tra il 4 e 5 ottobre 2018 i Vigili del Fuoco hanno effettuato numerosi interventi soprattutto in Calabria. Entro mezzogiorno ne erano stati fatti 80 a Catanzaro, 70 a Crotone e 68 a Vibo Valentia. In alcuni casi è stato necessario l'utilizzo dell'elicottero per portare le persone soccorse in ospedale.Il caso più grave è quello di una donna di 30 anni, Stefania Signore, che ieri sera, mentre era in auto con i suoi due figli di 7 e 2 ...

Maltempo - Calabria flagellata : il 20 Agosto la tragedia del Raganello : Calabria flagellata dal Maltempo, con due morti e un bimbo disperso, a poche settimane dal disastro del Pollino. Il 20 Agosto scorso un violento nubifragio ha causato la piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza. La piena ha travolto decine di escursionisti nelle gole del Raganello: dieci persone sono morte quel giorno, tra questi Antonio de Rasis, una guida esperta che era stato anche tra i soccorritori di ...

Maltempo - tragedia in Calabria : madre e figlio morti in torrente - disperso il secondo bimbo [LIVE] : tragedia in Calabria a causa del Maltempo: sono stati rinvenuti dai vigili del fuoco i corpi della mamma e di uno dei due figli dispersi in provincia di Lamezia Terme. Le vittime sono state ritrovate nel letto di un torrente nei comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lametino. Ancora in corso le ricerche del secondo figlio della donna che risulta ancora disperso. Nel corso della notte era stato il marito della donna, Stefania Signore, ad ...

Maltempo - cade un altro albero sulla strada : tragedia sfiorata a Posillipo : Stamattina è stata ripulita Via Tito Lucrezio Caro a Posillipo. Un albero è crollato smantellando buona parte del manto stradale. Una tragedia sfiorata per i residenti che oltre tutto,...

Maltempo - giornata di vento in Campania : danni e disagi - studente ferito e tragedia sfiorata a Ischia : Anche in Campania, come nel resto d’Italia, è il vento il grande protagonista dell’ondata di Maltempo di questo inizio di autunno, in particolare con forti raffiche che hanno causato ingenti danni e disagi. Come il crollo, sull’asse di supporto Nola-Villa Literno, della cartellonistica stradale sulla carreggiata che, per fortuna, non ha colpito nessuna automobile evitando così una tragedia. Sempre il vento ha causato disagi ...

Maltempo - tragedia del 20 Agosto nelle Gole del Raganello : 7 indagati per “omicidio colposo” : La Procura della Repubblica di Castrovillari ha emesso sette informazioni di garanzia nell’ambito dell’inchiesta sulla tragedia delle Gole del torrente Raganello, nel Comune di Civita in Calabria, dove il 20 Agosto scorso un’onda di piena ha ucciso 10 persone, 9 escursionisti e una guida. Sull’identità delle persone nei confronti delle quali sono stati emessi gli avvisi di garanzia, che vengono notificati in queste ore ...

Pisa - tragedia sfiorata in autostrada : il cartello crolla per il Maltempo e cade sulla carreggiata : Un cartello è crollato sull'autostrada Firenze-Pisa-Livorno tra le uscite di Cascina e Pontedera-Ponsacco in direzione Firenze, sfiorando le auto in transito. Nessun danno o ferito segnalato. Forse il maltempo, con forti raffiche di vento, pioggia e fulmini, tra le cause dell'incidente, ma ci saranno accertamenti per scoprire cosa sia successo.Continua a leggere

Maltempo - tragedia nel Pollino : le Gole del Raganello sono pericolose - l’accesso è regolato : tragedia in Calabria, dove un torrente in piena ha travolto un gruppo di escursionisti impegnati nelle Gole del torrente Raganello, a Civita (Cosenza). Si tratta di escursioni consigliate solo agli esperti: il lungo canale del corso d’acqua, che si incunea nei monti del massiccio del Pollino, si inerpica a volte in maniera repentina, regalando bellissimi scorci con cascate e rapide, ma diventando anche estremamente pericoloso in caso di ...

Maltempo - torrente travolge escursionisti in Calabria : “Sconvolti dalla tragedia - spero non cresca il numero di morti” : “Non sono ancora state identificate le vittime della piena. Sono 8 i corpi recuperati, ma non si sa quante persone ci fossero nelle gole perché alcune erano accompagnate dalle guide, ma molti erano escursionisti ‘fai-da-te’. E’ una tragedia che lascia sconvolti, legata al clima terribile di quest’estate. Speriamo soltanto che non cresca il numero dei morti”. Così il sindaco di Castrovillari Mimmo Lo Polito, ...

Maltempo - escursionisti travolti da torrente in Calabria : “Immane tragedia - il numero dei dispersi potrebbero essere alto” : ”E’ una immane tragedia. I nostri ospiti per fortuna erano già rientrati dall’escursione. Al momento sono qui nella piazza di Civita che è piena di tutti i mezzi di soccorso possibili. Speriamo che il bilancio non peggiori. Il problema è che al momento non si sa il numero dei dispersi perché oltre ai turisti che si muovono con le guide, in molti si avventurano da soli’‘. Lo racconta all’Adnkronos il ...

“Ci sono morti e dispersi”. Calabria - Maltempo killer. Tragedia in provincia di Cosenza : cosa è successo : maltempo killer: dopo le ondate degli ultimi giorni, piogge e temporali sono arrivati anche in Calabria, dove il torrente Raganello si sarebbe ingrossato provocando alcuni morti. È successo nell’area delle Gole del Raganello a Civita, nel territorio del Parco Nazionale del Pollino. Le piogge che si sono abbattute sulla zona hanno provocato l’ingrossamento del letto del torrente e alcune persone sono rimaste bloccate sugli ...

Maltempo - tragedia in Calabria : travolti da un torrente in piena - i morti sono almeno 5 : Allarme in Calabria dove a causa del forte Maltempo sedici escursionisti sono stati travolti da un’ondata di piena mentre facevano rafting nel torrente Raganello, a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Un primo bilancio parla di 5 morti. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco che hanno recuperato 13 persone, 12 in vita e una ragazza già deceduta. sono in corso di recupero gli altri tre escursionisti. I soccorritori ...