Maltempo Sicilia | Pogliese | “Tombini puliti a settembre”

Maltempo Sicilia : danni negli edifici della Questura di Catania : “Le piogge di questi giorni e la situazione strutturale degli edifici della Questura hanno costretto i poliziotti a ricorrere alla ‘ramazza’ per scongiurare che l’acqua infiltrata arrecasse danni a infrastrutture e arredi”. Lo scrive in una nota il segretario del Siap di Catania. Il sindacalista parla di danni che la pioggia ha arrecato agli uffici della squadra mobile, a quello del Personale, agli spogliatoi del ...

Maltempo oggi al Sud : allerta meteo in Calabria e Sicilia LIVE | : I corpi della mamma e di suoi figlio di 7 anni, sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco. Disperso il fratellino di 2 anni. Erano in auto durante il nubifragio . Allagamenti e strade interrotte, ...

Maltempo Sicilia : in tilt impianti idrici a Messina - oltre 200 chiamate : Il bilancio dell’ondata di Maltempo che ha interessato dal tardo pomeriggio di ieri Messina vede, adesso, i tecnici di AMAM impegnati per garantire il più rapido ripristino della funzionalità del servizio idrico ma anche di quello fognario e, per questo, innanzitutto, nel monitoraggio di tutti gli impianti, per verificare lo stato dei collegamenti alla telemetria. “In alcune zone della città e dei villaggi – si spiega in una ...

Maltempo oggi al Sud : nubifragi in Calabria e Sicilia LIVE | : I corpi della mamma e dei bambini di 7 e 2 anni, dispersi in provincia di Lamezia Terme, sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco. Erano in auto durante il nubifragio . Allagamenti e strade ...

Maltempo Sicilia : nubifragio a Catania - oggi è il giorno della conta dei danni : Un violento nubifragio ieri ha trasformato le principali vie di comunicazione di Catania (come via Etnea), in fiumi in piena, con auto posteggiate quasi coperte dall’acqua: oggi è il giorno della conta dei danni. Gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco sono stati 70, mentre una cinquantina sono ancora in attesa. Le zone maggiormente colpite sono quelle Industriale e aeroportuale e i rioni San Giuseppe la Rena, Villaggio Santa Maria ...

Maltempo e nubifragi in tutta la Sicilia. Catania sott'acqua - le immagini : Il Maltempo continua a imperversare in Sicilia. Anche per domani sono previsti forti temporali e acquazzoni in tutta l'Isola. Ad essere maggiormente colpito dai disagi del Maltempo sopratutto il ...

Maltempo - forti temporali al Sud : attenzione ai nubifragi di stasera tra Sicilia orientale e Calabria [LIVE] : Allerta Meteo – Si intensifica il Maltempo al Sud Italia, come ampiamente previsto, nel corso del pomeriggio. forti temporali stanno interessando l’area a Sud dello Stretto di Messina, in risalita da Catania colpita nel primo pomeriggio da un intenso nubifragio con oltre 50mm di pioggia nel centro cittadino, e il Golfo di Taranto, in risalita dal crotonese verso il tarantino. Altri forti temporali risalgono dal Canale di Sicilia ...

Maltempo Sicilia : soccorsi enduristi e turisti feriti a Messina e Palermo : Terminata a lieto fine la disavventura di due enduristi catanesi che, ieri, a dispetto delle previsioni metereologiche negative, si sono arrischiati a percorrere una parte della strada sterrata panoramica della dorsale dei Monti Peloritani che dalla pineta di Graniti (Messina), attraverso il Bosco di Antillo, porta al paese di Roccafiorita. I due motociclisti, colti dal forte temporale, hanno richiesto i soccorsi contattando il Corpo Nazionale ...

Allerta meteo in Sicilia : prossime ore con severo Maltempo. Nubifragi verse lo Stretto di Messina. : L'Italia continua ad essere interessata da una circolazione depressionaria molto attiva, che influenza con piogge e temporali il centro-sud e in particolare le regioni meridionali della...

Maltempo Sicilia : soccorsi due enduristi nel Messinese : soccorsi da volontari del Cnsas di Etna Nord, da militari della Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Nicolosi, da vigili del fuoco di Mojo Alcantara (Me) e appartenenti al Corpo Forestale Regionale di Savoca (Me), due motociclisti catanesi appassionati di enduro che, a causa del Maltempo, hanno subito un incidente e si sono rifugiati in un casolare abbandonato nei boschi di Antillo (Messina). I due sono stati accompagnati ...

Allerta Meteo - ciclone al Sud : nuova violenta ondata temporalesca in risalita verso Sicilia e Calabria - Maltempo anche nelle altre Regioni [LIVE] : 1/5 ...

Maltempo in Sicilia - notte da lupi a Palermo : pioggia torrenziale e freddo - ma domani tornerà il sole e non ci sono “scuole chiuse” : E’ una notte da lupi a Palermo: diluvia su tutta la città con una temperatura quasi invernale, crollata addirittura a +17°C. Disagi per gli allagamenti soprattutto nella zona di Bobhouse dove sono caduti 74mm di pioggia. Notevoli anche i 43mm caduti in via Guido Jung, mentre sono caduti 51mm di pioggia a Villagrazia di Palermo, 38mm al Liceo Meli, 29mm al Teatro Massimo. Nell’hinterland palermitano segnaliamo 41mm a Cinisi e 32mm a ...

Maltempo - piogge torrenziali in atto al Sud : 165mm sulle Serre in Calabria - 130mm a Siracusa in Sicilia [DATI] : 1/6 ...

Il Maltempo sferza la Sicilia : piogge e allagamenti a Palermo - disagi anche a Catania : Inizio Ottobre di forte maltempo al Sud Italia, in particolare in Sicilia dove, dopo la pioggia caduta abbondantemente a Palermo, sono diversi i disagi per le strade che in molti punti della città si sono allagate, come nei pressi dei sottopassi, a partire da piazzale Einstein, fino alla via Ugo La Malfa. Chiusa al traffico l’area del sottopasso “Guarnaschelli”, a Brancaccio, dove sono presenti due pattuglie della polizia ...