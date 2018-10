Maltempo | Oliverio | “La Calabria paga decenni di incuria”

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 ottobre 2018) “Sono stato fino a poco fa sul luogo della tragedia del Lametino e piangiamo per le vittime innocenti di questa nuova calamità”. Così il presidente della Regione, Mario, al termine di un sopralluogo sulle aree dellamaggiormente colpite dal. “La situazione – aggiunge– è assai pesante e critica non solo nella zona di Lamezia e del comprensorio. Ci sono infatti danni enormi a strade, case, agricoltura in quasi tutta la. Non e’ nemmeno possibile fare una prima conta dei danni ingentissimi anche perche’ prosegue l’emergenza e l’allarme meteo soprattutto nell’area ionica per le prossime ore e’ al massimo grado. Ci troviamo difronte ad una calamita’ straordinaria e la richiesta che avanzeremo dello stato di calamita’ naturale va in questa direzione. Ora e’ il ...