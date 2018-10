Maltempo oggi al Sud | nubifragi in Calabria e Sicilia LIVE

Maltempo - alluvione in Calabria : nel Catanzarese sono caduti 300mm di pioggia in 6 ore! : In alcune zone della Calabria (soprattutto sulla provincia di Catanzaro) in sole 6 ore, sono caduti 300 mm di pioggia e 370 nell’arco delle 24 ore: il dato è stato reso noto dal responsabile della Protezione civile regionale Carlo Tansi. Tansi è in stretto contatto in queste ore con il capo nazionale della protezione civile Angelo Borrelli e con il direttore dell’ufficio emergenze del Dipartimento Luigi D’Angelo. L'articolo ...

Maltempo Sicilia : nubifragio a Catania - oggi è il giorno della conta dei danni : Un violento nubifragio ieri ha trasformato le principali vie di comunicazione di Catania (come via Etnea), in fiumi in piena, con auto posteggiate quasi coperte dall’acqua: oggi è il giorno della conta dei danni. Gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco sono stati 70, mentre una cinquantina sono ancora in attesa. Le zone maggiormente colpite sono quelle Industriale e aeroportuale e i rioni San Giuseppe la Rena, Villaggio Santa Maria ...

Pioggia e disagi - una notte di Maltempo a Olbia e in Gallura. Preoccupazione per i fiumi : Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. notte di paura e allarme a Olbia per il temporale che si è abbattuto nella nottata sulla città. Numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco ...

Maltempo a Catanzaro - nubifragi sulla città : oggi è ancora allerta arancione : nubifragi alternati stanno caratterizzando il Maltempo a Catanzaro. Nella notte acqua abbondante ed anche per oggi è prevista allerta arancione sulla provincia di Catanzaro, con le scuole chiuse per ...

Maltempo Catania - bomba d’acqua e grandine : la pioggia trasforma le strade in fiumi : La bomba d’acqua ha trasformato le strade di Catania in fiumi, con la pioggia che ha invaso anche negozi e ingressi a piano terra. Numerose le richieste di intervento al centralino dei vigili del fuoco. Il sindaco sospende le lezioni domani in tutte le scuole: “Eventi atmosferici di portata eccezionale e non prevedibile”.Continua a leggere

Maltempo : gocce di pioggia nell’area arrivi dell’aeroporto di Palermo : Il nubifragio di ieri sera a Palermo non ha risparmiato neppure l’aeroporto “Falcone Borsellino”. L’acqua si è infiltrata attraverso il soffitto della nuova sala arrivi: alcuni dipendenti hanno piazzato dei cestini proprio sotto i pannelli da dove filtrava l’acqua per raccogliere le gocce. La Gesap, che gestisce l’aerostazione, fa sapere di avere sollecitato la ditta che ha eseguito i lavori per risolvere il ...

Maltempo e pioggia a Ragusa : e' ancora allerta meteo gialla : La protezione Civile della Sicilia annuncia anche per domani, 5 ottobre, il persistere di piogge in tutta l'isola. allerta gialla anche a Ragusa.

Torna il Maltempo in Campania e a Napoli : pioggia nel weekend : Un vortice ciclonico insiste a portare maltempo sulle due isole maggiori e al Sud. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che dal pomeriggio e sera forti piogge con rischio di nubifragi si ...

Maltempo in Sicilia - notte da lupi a Palermo : pioggia torrenziale e freddo - ma domani tornerà il sole e non ci sono “scuole chiuse” : E’ una notte da lupi a Palermo: diluvia su tutta la città con una temperatura quasi invernale, crollata addirittura a +17°C. Disagi per gli allagamenti soprattutto nella zona di Bobhouse dove sono caduti 74mm di pioggia. Notevoli anche i 43mm caduti in via Guido Jung, mentre sono caduti 51mm di pioggia a Villagrazia di Palermo, 38mm al Liceo Meli, 29mm al Teatro Massimo. Nell’hinterland palermitano segnaliamo 41mm a Cinisi e 32mm a ...

Maltempo : a Potenza da oggi è possibile l’uso di impianti termici : Da oggi a Potenza è possibile usare gli impianti termini per quattro ore al giorno. Lo dispone un provvedimento del sindaco della città, preso in considerazione del calo delle temperature. L'articolo Maltempo: a Potenza da oggi è possibile l’uso di impianti termici sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - allerta gialla : oggi piogge e temporali : temporali sparsi sono previsti oggi, 2 ottobre, in tutta l'isola. Lo annuncia un'allerta gialla della Protezione Civile della Sicilia

Maltempo - la tempesta tropicale Rosa minaccia Messico e USA con oltre 100mm di pioggia - frane e venti di 100 km/h - Sergio potrebbe presto diventare un uragano [GALLERY] : 1/15 ...

Ottobre parte all'insegna del Maltempo : pioggia e vento da Nord a Sud : Il mese di Ottobre parte all'insegna del maltempo su molte regioni. Una perturbazione atlantica farà peggiorare il tempo al Centro-Nord e in Campania. Oggi, lunedì 1 Ottobre, piogge via via più ...