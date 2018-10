Maltempo | nel Salento ritardi per treni e incidente stradale

Maltempo : allerta rossa nel Tarantino : ANSA, - BARI, 5 OTT - allerta rossa dalla mezzanotte di oggi fino alle 14 di domani sui bacini del Lato e del Lenne, nel Tarantino, e allerta arancione dalle 16 di oggi fino alle 14 di domani per ...

Maltempo Calabria : oltre 70 interventi dei Vigili del Fuoco nel Vibonese : “Sono stati oltre 70 gli interventi svolti dal personale dei Vigili del Fuoco nella notte e nella mattinata di oggi nell’area delle Serre e delle Preserre“. Lo comunica una nota del comando dei Vigili del Fuoco della Calabria. “In particolare – è detto nel comunicato – è stato richiesto l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco del nucleo di Catania per il trasporto da Polia al policlinico di ...

Maltempo Calabria - 250 cani rischiano di annegare nel canile di Cirò Marina. L’intervento dei pompieri dopo l’alluvione : Intervento dei vigili del fuoco nel Crotonese che hanno salvato 250 cani nel canile di Cirò Marina. Gli animali erano rimasti intrappolati nelle loro gabbie dopo che l’intera area è finita sott’acqua per via delle violente precipitazioni che hanno interessato la zona. L'articolo Maltempo Calabria, 250 cani rischiano di annegare nel canile di Cirò Marina. L’intervento dei pompieri dopo l’alluvione proviene da Il ...

Maltempo Calabria - morti una donna e il figlio di 7 anni a Lamezia. Disperso bimbo di 2. Crolla un ponte nel lametino : Due morti, un ponte Crollato sulla strada Provinciale 19 e uno “osservato speciale”, il torrente Cantagalli esondato. Alcune famiglie evacuate a causa delle esondazioni e del rischio frane, soprattutto la provincia di Catanzaro. E danni in tutte le province, con voli cancellati e strade statali e tratti ferroviari chiusi. Il Maltempo che da giovedì sera sta colpendo il Sud Italia ha messo in ginocchio la Calabria, ...

Maltempo - alluvione in Calabria : frazioni isolate e famiglie evacuate nel Vibonese : A seguito della violenta ondata di Maltempo che ha investito la Calabria, si registra una situazione critica anche nel Vibonese: particolarmente colpita la fascia montana compresa tra l’Angitolano e le Serre. Sette le persone sono state tratte in salvo a Capistrano e quattro a San Nicola. Cedimenti stradali si registrano in diverse zone tra Sorianello e Savini: una vettura è finita in una voragine apertasi in località Crocente Motta ...

Maltempo - alluvione in Calabria : nelle prossime ore nuovi eventi critici nel Catanzarese : Dopo la violenta ondata di Maltempo delle scorse ore, sono attese nuovamente condizioni meteo avverse sulla provincia di Catanzaro: “Già nel primo pomeriggio è previsto il primo evento critico. Ciò ci impone di mantenere un dispositivo consistente di personale,” ha spiegato il comandante provinciale dei Vigili del fuoco Maurizio Lucia. “E’ stato raddoppiato il personale in turno. Inoltre abbiamo chiesto l’invio di ...

Calabria - Maltempo nel lametino : morta madre con il figlio di 7 anni : Violenta ondata di maltempo in Calabria. Una situazione critica, in particolare nella zona del lametino. Proprio vicino a Lamezia Terme sono stati trovati i corpi della mamma e di uno dei due figli, ...

Maltempo Calabria : osservato speciale pilone di viadotto nel torrente Angitola : Le intense precipitazioni registrate in Calabria hanno ingrossato il fiume Angitola, nel Vibonese, le cui acque stanno sgretolando il terreno sottostante uno dei piloni del viadotto sul quale scorre la ferrovia. Il bacino artificiale omonimo, che ha ingrossato il torrente, è esondato. Al momento non risulterebbero situazioni di pericolo: la circolazione ferroviaria è ripresa regolarmente sulla linea tirrenica dopo un blocco dovuto ai danni agli ...

Maltempo - alluvione in Calabria : situazione critica nel Catanzarese - tra esondazioni ed evacuazioni [GALLERY] : 1/15 Francesco Mazzitello/LaPresse ...

Maltempo - alluvione in Calabria : nel Catanzarese sono caduti 300mm di pioggia in 6 ore! : In alcune zone della Calabria (soprattutto sulla provincia di Catanzaro) in sole 6 ore, sono caduti 300 mm di pioggia e 370 nell’arco delle 24 ore: il dato è stato reso noto dal responsabile della Protezione civile regionale Carlo Tansi. Tansi è in stretto contatto in queste ore con il capo nazionale della protezione civile Angelo Borrelli e con il direttore dell’ufficio emergenze del Dipartimento Luigi D’Angelo. L'articolo ...

Maltempo - Sampieri senza acqua : guasto impianto Enel : Il Comune annuncia per a causa del Maltempo che ha provocato un guasto all'impianto idrico di contrada Petraro Sampieri e' senza acqua.

Maltempo Calabria : crolla il ponte delle Grazie a Curinga - numerose frane nel Catanzarese : E’ crollato nel Catanzarese il ponte delle Grazie, sulla SP19, nel comune di Curinga, nel Lametino, a causa dell’ondata di Maltempo che si è abbattuta su tutta la provincia. Registrate numerose frane sulle strade. Sulla stessa provinciale un ulteriore smottamento ha investito due vetture. I vigili del fuoco hanno reso noto che non si registrano danni a persone. L'articolo Maltempo Calabria: crolla il ponte delle Grazie a Curinga, ...

Maltempo Calabria : salvate 16 persone nel Lametino - gente sui tetti : Dalla notte e fino a questa mattina, ben 16 persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco nel Lametino: si tratta di due operai che erano rimasti bloccati in alcuni capannoni della zona ex sir, di alcuni abitanti di Acconia di Curinga che si erano rifugiati sul tetto delle abitazioni e di automobilisti rimasti bloccati nelle vetture. Soccorsi altri automobilisti sulla strada provinciale Oppido-Ferrandino, nel reggino. L'articolo ...

Maltempo - Calabria flagellata : il 20 Agosto la tragedia del Raganello : Calabria flagellata dal Maltempo, con due morti e un bimbo disperso, a poche settimane dal disastro del Pollino. Il 20 Agosto scorso un violento nubifragio ha causato la piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza. La piena ha travolto decine di escursionisti nelle gole del Raganello: dieci persone sono morte quel giorno, tra questi Antonio de Rasis, una guida esperta che era stato anche tra i soccorritori di ...