Maltempo | mamma e 2 figli dispersi nella zona di Lamezia Terme

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Una donna e i suoi duerisultano, dalla serata di ieri,di Lamezia Terme, in Calabria. Secondo quanto confermato dalle forze dell’ordine, la famiglia si trovava a bordo di un’autovetturadi San Pietro Lametino, dove è stato registrato un netto peggioramento delle condizioni meteo. La vettura è stata trovata, ma della donna nessuna traccia. I lampeggianti della vettura erano accesi. Sono in corso le operazioni di ricerca da parte di forze dell’ordine, Vigili del Fuoco e volontari. Al momento, però, non ci sono notizie. Un appello è stato lanciato su Facebook da una nipote della donna, la quale riferisce che da ieri sera la zia non risponde al telefonino che risulta spento.