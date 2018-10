Maltempo in Puglia | nubifragi su Taranto e Bari | allagamenti e scuole chiuse

Maltempo in Puglia : situazione critica a Taranto e provincia - scuole chiuse in molti comuni : L'intensa fase di Maltempo che sta colpendo il Sud Italia sta creando disagi anche in Puglia, con il tarantino che risulta essere al momento l'area più colpita. Nel corso della notte la...

Maltempo - occhio a Puglia e Basilicata : attesi accumuli fino a 90-100 mm : Maltempo, attenzione a Puglia e Basilicata. Attese piogge abbondanti nel corso delle prossime ore. Maltempo - Continua la fase instabile che da diversi giorni interessa le regioni meridionali...

Maltempo - gelate di febbraio : “La giunta di Puglia in ritardo” : “Gli agricoltori pugliesi dovranno farsene una ragione: questa giunta regionale ha deciso di affossare definitivamente uno dei segmenti produttivi che ha rappresentato un fiore all’occhiello della nostra economia: per le gelate dello scorso febbraio, infatti, la giunta ha trasmesso a Roma la richiesta di declaratoria dello stato di calamita’ naturale con un giorno di ritardo? e, così, i nostri agricoltori subiranno, oltre agli ...

Allerta Meteo - situazione esplosiva al Sud : forte Maltempo - alto rischio alluvioni. La Protezione civile lancia l’allarme arancione per Mercoledì in Puglia - Calabria - Sicilia e Basilicata : Allerta Meteo – Il maltempo sta facendo sul serio già in queste ore al Sud Italia, ma c’è preoccupazione per quello che succederà tra stasera e domani quando il ciclone posizionato sul mar Tirreno continuerà a scendere verso il meridione alimentando maltempo sempre più estremo. Intanto nelle zone joniche sono già in atto i primi forti nubifragi, con 72mm di pioggia caduti oggi a Santa Caterina dello Ionio nella Calabria centrale. ...

Maltempo in Puglia : temporali e allagamenti nel brindisino. Disagi a Francavilla Fontana. : Forti temporali, anche se piuttosto localizzati, hanno colpito in queste ultime ore l'area fra le province di Brindisi e Taranto, in Puglia. Un nubifragio ha colpito l'area di Francavilla Fontana,...

Maltempo - bombe d’acqua dal Veneto alla Puglia : disagi per temporali e vento in tutta Italia : Situazione del Maltempo in Italia: temporali e forte vento hanno creato danni e problemi soprattutto in Veneto, dove il governatore della Regione, Zaia, ha firmato il decreto per lo stato di emergenza. Alberi caduti ad Ancona e bomba d'acqua su Bari con conseguente traffico in tilt e rallentamenti alla circolazione.Continua a leggere

Maltempo - Coldiretti Puglia : “Bene il bando della Regione per la pulizia dei canali” : “Bene lo stanziamento di tre milioni di euro dall’assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Puglia per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali demaniali, con il ripristino di cigli spondali, argini, la rimozione dei solidi e dei detriti presenti negli alvei e con la loro sistemazione”. Così il presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele, in merito all’annuncio della Regione Puglia di un bando per tre ...

Maltempo Puglia - nubifragio in Gargano : la Regione chiederà lo stato di calamità : La Regione Puglia procederà a una ricognizione dei danni causati dal Maltempo nel Gargano per una richiesta di declaratoria dello stato di calamità: lo ha reso noto l’assessore all’agricoltura della Regione Puglia Leonardo Di Gioia. “Siamo in contatto con i Comuni e le associazioni di categoria che monitorano costantemente il territorio. Non appena l’allerta meteo sara’ rientrata avremo un quadro dettagliato dei ...

Maltempo Puglia : fulmine su spiaggia in Salento - 13enne dimesso da rianimazione : Il 13enne senegalese colpito il 24 agosto scorso da un fulmine mentre si trovava su una spiaggia di Porto Cesareo (Lecce) è stato dimesso dal reparto di rianimazione del ‘Vito Fazzi’ di Lecce e trasferito in pediatria. Sarebbero esclusi danni cerebrali. L'articolo Maltempo Puglia: fulmine su spiaggia in Salento, 13enne dimesso da rianimazione sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Puglia - CIA : compromessa la produzione di uva - grano e pomodoro : Secondo CIA Puglia, l’associazione degli agricoltori di Capitanata, il Maltempo che si è abbattuto sul Gargano comporterà un calo fino al 20% della produzione del grano, fino a mille quintali in meno di pomodoro e 30% in meno di uva da tavola. “Per le tre le produzioni principali della Capitanata, un bilancio esaustivo lo avremo a fine settembre, ma gia’ oggi e’ possibile avere un orientamento molto vicino ai risultati ...

Maltempo in Puglia : nubifragio nel Gargano - danni alla linea ferroviaria : L’ondata di Maltempo che ha investito nella serata di ieri il Gargano, con piogge e grandine, ha danneggiato la linea ferroviaria nel tratto Ischitella-Rodi Garganico-San Menaio. L’acqua e il fango esondati dai canali hanno invaso i binari e, in molti tratti, portato via la ghiaia della massicciata. Stessa situazione per le arterie stradali come la litoranea tra Rodi Garganico e San Menaio. Le Ferrovie del Gargano rendono noto che, ...

Maltempo - allerta in Puglia : evacuati campeggi. Sole e fresco al Nord | : La protezione civile ha diramato un'allerta arancione in alcune zone della regione. Sul Gargano una bomba d'acqua ha causato allagamenti a strade e strutture turistiche. Bel tempo nel Settentrione ma ...