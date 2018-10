Maltempo in Calabria | morti mamma e figlio | si cerca il fratellino di 2 anni Aveva

Maltempo Calabria - il sindaco di Catanzaro : “Fare rete per le risorse del Governo” : “Credo sia fondamentale che tutti gli enti locali, i Comuni e le Province, supportati con decisione dalla Regione Calabria, facciano rete e chiedano in maniera forte, al Governo, fondi e risorse, misure concrete in favore di territori che oggi, ancora una volta, si trovano in ginocchio a causa del Maltempo”. Lo afferma il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo in relazione all’ondata di Maltempo che si e’ abbattuta sulla ...

Maltempo - tragedia in Calabria : continuano le ricerche del bimbo disperso : Le ricerche del bimbo disperso giovedì sera nel corso della piena del fiume Cantagalli a San Pietro Lametino non hanno ancora sortito alcun esito. Lo comunica una nota del Soccorso Alpino della Calabria. I corpi della madre, Stefania Signore, e del fratellino di 7 anni sono stati ritrovati nella giornata di venerdì nel letto del torrente dai soccorritori. A partecipare alla ricerca del bimbo sul posto anche un elicottero regionale che ha ...

Maltempo - disastrosa alluvione in Calabria : 3 morti - decine di feriti - mille evacuati - strade distrutte. La Regione è paralizzata [FOTO] : 1/77 Foto di Francesco Mazzitello / LaPresse ...

Maltempo in Calabria - “raffica” di tornado sulle coste joniche : gravi danni a Siderno [FOTO] : 1/8 Siderno ...

Maltempo - alluvione in Calabria : situazione drammatica in provincia di Vibo Valentia - è un disastro [FOTO] : 1/11 ...

Maltempo in Calabria - rinviato il derby di serie C Catanzaro-Reggina : era in programma per Sabato pomeriggio : “La chiusura degli impianti sportivi riguarda, ovviamente, anche lo stadio ‘Nicola Ceravolo’. Il derby fra Catanzaro e Reggina, in programma alle 16:30, verrà pertanto rinviato”. Lo comunica una nota del Comune di Catanzaro. “Consentire la disputa di un incontro di calcio di questa importanza sarebbe andato contro il buon senso – ha sottolineato il sindaco – perché significava non tenere conto delle ...

Maltempo Calabria : oltre 70 interventi dei Vigili del Fuoco nel Vibonese : “Sono stati oltre 70 gli interventi svolti dal personale dei Vigili del Fuoco nella notte e nella mattinata di oggi nell’area delle Serre e delle Preserre“. Lo comunica una nota del comando dei Vigili del Fuoco della Calabria. “In particolare – è detto nel comunicato – è stato richiesto l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco del nucleo di Catania per il trasporto da Polia al policlinico di ...

Maltempo oggi al Sud : allerta meteo in Calabria e Sicilia LIVE | : I corpi della mamma e di suoi figlio di 7 anni, sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco. Disperso il fratellino di 2 anni. Erano in auto durante il nubifragio . Allagamenti e strade interrotte, ...

Maltempo Calabria : “Gravi danni a colture orticole e in serra” : “Al momento da un primo monitoraggio sugli effetti delle bombe d’acqua e nubifragi è andata letteralmente persa la coltivazione del finocchio nel crotonese; vi è l’allagamento di agrumeti e uliveti che si registra un po’ dappertutto, un ulteriore colpo alla già scarsa produzione olivicola di quest’anno“. E’ quanto si afferma in una nota di Coldiretti Calabria nella quale si esprime un pensiero per ...

Calabria flagellata dal Maltempo| : Allagamenti sulla Salerno-Reggio Calabria. Automobilisti salvati con i gommoni. Scuole chiuse a Catania, bomba d’acqua a Bari

Maltempo - Confagricoltura Calabria : “Decide di aziende devastate” : “Decine di imprese agricole sono devastate dalle acque e devono fare i conti con strutture travolte e colture irrimediabilmente compromesse; nonostante ciò molti agricoltori hanno messo a disposizione delle comunità e delle persone in difficoltà i propri mezzi impegnandosi in azioni di soccorso. A loro va il nostro ringraziamento, così come siamo grati e riconoscenti ai Vigili del Fuoco ed alla Protezione Civile che lavorano ...

Maltempo in Calabria : crollato il ponte delle Grazie a Curinga : Situazione drammatica in Calabria a causa del Maltempo. A Curinga, vicino Lamezia Terme, è crollato il ponte delle Grazie e numerosi smottamenti hanno interessato altre strade. Diverse famiglie sono state evacuate a causa delle esondazioni e del rischio frane. In alcuni quartieri gli abitanti hanno raggiunto perfino i tetti ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con i gommoni.Continua a leggere