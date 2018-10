Maltempo in Calabria | dispersa donna coi suoi due bimbi

Allerta Meteo - Estofex prolunga l’allarme per il forte Maltempo al Sud : rischio alluvioni ancora alto soprattutto in Calabria - grandine - tornado e forti venti : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi e pesanti avvisi sul maltempo che continua a imperversare sul Sud Italia. Sono state, infatti, emesse allerte Meteo di livello 1 e 2 per l’Italia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti raffiche di vento. Stessi livelli di Allerta per il Mar Ionio per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti ...

Maltempo - in Calabria dispersi una donna e i figli di due e sette anni : La vettura su cui la donna viaggiavano i tre è rimasta impantanata ed è stata trovata vuota

Maltempo Calabria : dirottato volo diretto a Lamezia Terme - momenti di tensione a Bari : Gravi disagi per i passeggeri di un volo Milano–Lamezia Terme partito giovedì sera e dirottato a Bari in piena notte a causa del Maltempo che ha investito la Calabria. Le 153 persone a bordo del volo dovevano partire alle 19.25 di ieri dall’aereoporto di Malpensa: decollato con un’ora di ritardo, l’aereo ha sorvolato la Calabria ma è stato dirottato verso l’aeroporto di Bari a causa di un nubifragio in atto nello ...

Forte ondata di Maltempo in Calabria : famiglia dispersa nel Lametino - ricerche in corso : Una violenta ondata di maltempo ha investito la Calabria dal tardo pomeriggio di ieri: nel Lametino sono in corso in queste ore le ricerche di una famiglia composta da una madre con i suoi due figli. La donna si trovava a bordo della sua auto nella zona di San Pietro Lametino (CZ), insieme ai due bambini quando è stata sorpresa dal Forte temporale. Sono immediatamente scattate le ricerche da parte di Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e ...

Meteo - caos Maltempo al Sud. Calabria sott'acqua : Automobilisti in trappola, persone in salvo sui tetti. Maxi task force dei vigili del fuoco nel Catanzarese e nel Reggino. Scuole chiuse anche a Catania

Maltempo - NUBIFRAGI AL SUD : SCUOLE CHIUSE A CATANIA/ Video ultime notizie : bombe d'acqua in Calabria : MALTEMPO al sud, NUBIFRAGI in Sicilia e Calabria: SCUOLE CHIUSE a CATANIA, bombe d'acqua a Gioa Tauro, Crotone e Catanzaro. ultime notizie e Video.

Maltempo - Calabria in ginocchio : si temono vittime. Allerta Meteo per tutt’Italia : il ciclone insiste al Sud e nel weekend risalirà verso il Centro/Nord : 1/8 ...

Maltempo Calabria : chiuse strade statali per allagamenti - un ferito in incidente : A causa del Maltempo che sta interessando la Calabria, sono state chiuse al traffico alcune strade statali della Regione, nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Uomini e mezzi di Anas sono a lavoro in queste ore per consentire il ripristino della viabilità in piena sicurezza. La SS182 ‘delle Serre Calabre’ è chiusa nei pressi di Sorianello (VV) dal km 36,000 al km 43,000 a causa di una frana. Il traffico è deviato in loco ...

Maltempo in Calabria - gli automobilisti messi in salvo con i gommoni : Notte di nubifragi, esonda il torrente Scorsone. Allagamenti sulla Salerno-Reggio Calabria, voli cancellati, strade impraticabili e abitanti costretti a rifugiarsi sui tetti delle case

Maltempo Calabria : pesanti danni a Siderno e nella piana di Gioia Tauro [FOTO] : Come vi abbiamo illustrato in questo precedente articolo, la Calabria è martoriata da ore da fortissime piogge che stanno creando numerosi disagi e criticità, soprattutto fra i territori di Reggio...

Maltempo - esondano torrenti nella Calabria ionica : soccorse auto invase d'acqua con a bordo bambini : Prosegue senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco che dal pomeriggio di ieri sono impegnati su numerosissimi interventi di soccorso dovuti al Maltempo. Al confine tra le province di Catanzaro e Vibo ...

Maltempo - disastro Calabria : esondazioni e allagamenti - gente in fuga sui tetti delle case : Nelle scorse ore una forte ondata di Maltempo ha investito la Calabria: i Vigili del fuoco, dal pomeriggio di ieri, sono impegnati in numerosi interventi di soccorso. Tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, si registrano gravi danni e disagi nelle zone delle Serre comprese tra San Vito sullo Ionio, Filadelfia, Polia, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, Cortale, Maida, Chiaravalle Centrale, San Pietro a Maida, ...

Maltempo Reggio Calabria : scuole chiuse a Cinquefrondi : A seguito dell’intensa ondata di Maltempo che ha interessato la Calabria nelle scorse ore, l’Amministrazione comunale di Cinquefrondi (RC) ha reso noto che le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse nella giornata di oggi, 5 ottobre 2018. L'articolo Maltempo Reggio Calabria: scuole chiuse a Cinquefrondi sembra essere il primo su Meteo Web.