Maltempo | i nubifragi sferzano il Sud - A Lamezia trovati morti mamma e un figlio | ancora

Maltempo - i nubifragi sferzano il Sud : trovati morti mamma e un figlio. Ancora disperso il fratellino : Ancora disperso il bambino di due anni - Della donna e dei suoi due bambini non si avevano più notizie dalla tarda serata di giovedì 4 ottobre. Era stato il marito a dare notizia della scomparsa ...

Allerta meteo - caos Maltempo : nubifragi in tutto il Sud. A Lamezia morti donna e figlio di 7 anni : disperso altro bimbo. : ROMA - A Lamezia Terme, colpita in queste ore da violenti nubifragi, una donna di 30 anni e il suo bimbo di 7 sono morti, travolti dall'acqua. disperso il secondo figlio di 2 anni che era con loro. ...

Maltempo - nubifragio a Catania : le vie del centro trasformate in fiumi in piena : Pezzi di asfalto e pietre per strade, commercianti che ancora puliscono negozi allagati, un rione interamente isolato, alberi caduti che vengono rimossi. Si fa la conta dei danni a Catania all’indomani del violento nubifragio che ieri ha trasformato alcune arterie della città, come la centralissima via Etnea, in un fiume in piena, con auto posteggiate quasi coperte dall’acqua. La violenza ha ‘colpito’ anche la sede ...

Lamezia - crollato Ponte delle Grazie per Maltempo/ Ultime notizie Curinga - violento nubifragio : danni ingenti : Lamezia, crollato Ponte delle Grazie per il maltempo. Ultime notizie Curinga, violento nubifragio: danni ingenti a Catanzaro, ritrovati senza vita i corpi di due persone, mamma e figlio(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 12:44:00 GMT)

Nubifragi - il Maltempo flagella il Sud : Allagamenti sulla Salerno-Reggio Calabria, strade chiuse e voli cancellati. Automobilisti salvati con i gommoni. Scuole chiuse a Catania, bomba d’acqua a Bari

Maltempo in Puglia : nubifragi su Taranto e Bari - allagamenti e scuole chiuse : Un violento nubifragio si è abbattuto dall’alba a Bari e provincia: a causa dei conseguenti allagamenti si registrano disagi per gli automobilisti. A Gioia del Colle i vigili del fuoco hanno soccorso una mamma rimasta bloccata nell’auto in panne con i suoi due bambini, nei pressi di una rotonda sulla strada per Acquaviva delle Fonti. A Santeramo in Colle un fulmine ha colpito alcune balle di fieno, provocando un incendio, prontamente ...

