Maltempo | dispersa donna con i suoi due bambini · LameziaClick LameziaClick

Maltempo - Stefania Salerno dispersa : la mamma travolta dal temporale con i figli di 2 e 7 anni : Maltempo nel Sud Italia, in Calabria la situazione è critica: i vigili del fuoco stanno cercando una mamma, Stefania Salerno, ed i suoi figli di 7 e 2 anni che risultano irrintracciabili...

Maltempo in Calabria - dispersa donna coi suoi due bimbi : Una violenza ondata di Maltempo ha colpito la Calabria. "Stiamo valutando di dichiarare lo stato di emergenza - dice il presidente della Regione, Mario Oliverio -. La situazione è molto critica in particolare nella zona jonica, nel Vibonese e nel Lametino. Ci sono numerose strade interrotte per frane e allagamenti. La protezione civile è al lavoro senza sosta e nel pomeriggio sono previste ulteriori piogge forti". A Lamezia Terme una donna con i ...

Maltempo - i temporali si abbattono sul Meridione. Dispersa una madre e due figli a Lamezia : Lotta contro il tempo per trovare la donna e i figli sorpresi in auto nella zona di San Pietro lametino. Ma il Maltempo sta provocando fortissimi disagi in tutta la Calabria. Un volo diretto a Lamezia Terme è stato dirottato a Bari per il Maltempo.Continua a leggere

Forte ondata di Maltempo in Calabria : famiglia dispersa nel Lametino - ricerche in corso : Una violenta ondata di maltempo ha investito la Calabria dal tardo pomeriggio di ieri: nel Lametino sono in corso in queste ore le ricerche di una famiglia composta da una madre con i suoi due figli. La donna si trovava a bordo della sua auto nella zona di San Pietro Lametino (CZ), insieme ai due bambini quando è stata sorpresa dal Forte temporale. Sono immediatamente scattate le ricerche da parte di Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e ...