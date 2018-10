Maltempo Calabria | riaperta la statale 18 a Pizzo Calabro VV

Maltempo in Calabria : crollato il ponte delle Grazie a Curinga : Situazione drammatica in Calabria a causa del Maltempo. A Curinga, vicino Lamezia Terme, è crollato il ponte delle Grazie e numerosi smottamenti hanno interessato altre strade. Diverse famiglie sono state evacuate a causa delle esondazioni e del rischio frane. In alcuni quartieri gli abitanti hanno raggiunto perfino i tetti ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con i gommoni.Continua a leggere

Maltempo Calabria : i Carabinieri soccorrono anziani - poi la casa distrutta da una frana : Giornata di forte Maltempo in Calabria, dove le violente piogge hanno causato la morte di una donna e dei suoi due bimbi. Pioggia intensa in diverse zone, con conseguenti frane e smottamenti. Una coppia di anziani si è invece salvata davvero per una manciata di minuti. I Carabinieri di Filadelfia, nel vibonese, hanno soccorso i due anziani la cui abitazione era bloccata da una frana. I militari hanno allontanato i coniugi e, in seguito, hanno ...

Ci sono due morti per il Maltempo in Calabria : Torrenti esondati, allagamenti, persone sui tetti. L'ondata di maltempo che dalla serata di ieri ha investito la Calabria ha provocato danni e disagi in tutte e cinque le province. E ci sono state anche due vittime: una giovane madre e il suo bambino di sette anni, mentre è ancora disperso l'altro f

Maltempo - Calabria devastata : alle 18.45 conferenza stampa di Borrelli a Catanzaro : Calabria devastata dal Maltempo, che ha causato ingenti danni e 3 morti. E’ stata fissata per le 18.45, nella Prefettura di Catanzaro, una conferenza stampa del Capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli. Borrelli, nel pomeriggio, sempre in Prefettura, incontrerà il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, ed i prefetti di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. “Alla riunione, a cui sono stati invitati a ...

Maltempo in Calabria : due vittime : Allagamenti sulla Salerno-Reggio Calabria. Automobilisti salvati con i gommoni. Scuole chiuse a Catania, bomba d’acqua a Bari

Maltempo Calabria : criticità sulle statali 18 ‘Tirrena Inferiore’ e 106 ‘Jonica’ : A causa della forte ondata di Maltempo che ha colpito nelle ultime ore la Regione Calabria, permangono alcune criticità sulle statali 18 ‘Tirrena Inferiore’ e 106 ‘Jonica’ mentre la sicurezza della circolazione regionale viene garantita grazie all’attività senza sosta di uomini e mezzi. A sottolinearlo è l’Anas che riferisce che lungo la statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ resta chiusa la corsia in ...

Maltempo Calabria : squadre Sorical al lavoro in decine di siti : Il Maltempo che si è abbattuto sulla Calabria nelle ultime ore non ha risparmiato gli acquedotti regionali gestiti dalla Sorical. Condotte saltate, diversi impianti di potabilizzazione bloccati per l’alta torbidi dell’acqua in ingresso, impianti disalimentati per problemi alla rete Enel. decine di squadre della Sorical da questa notte solo al lavoro per ripristinare il servizio. In molti casi si sono registrate difficoltà ad accedere ai siti di ...

Maltempo in Calabria - alluvione a Crotone : centinaia di evacuati - arrivano i soldati dell’Esercito [LIVE] : Maltempo Calabria – Continua a Crotone l’attività dell’Unità di Crisi istituita in Prefettura per monitorare il Maltempo che continua a imperversare su tutto il territorio. In una nota ufficiale, la stessa Prefettura spiega che alcuni tratti delle strade statali 106 e 107, precedentemente chiusi al traffico veicolare sono stati riaperti, ma permangono livelli di criticità rilevanti che impongono particolari attenzioni durante ...

Maltempo - Legambiente Calabria : “Sempre la stessa storia : piove e tutto il territorio va in crisi” : “Questa volta assistiamo anche ad una tragedia a causa del Maltempo. Ma com’e’ possibile? Sempre la stessa storia: piove e tutto il territorio regionale va in crisi“: lo afferma in una nota Legambiente Calabria. “Quando Comuni e Regione porranno in sicurezza il territorio; quando avremo strade che non si bloccano e non si riempiono di fango e detriti alle prime piogge? Quando l’Anas mettera’ in sicurezza ...

Maltempo Calabria : circolazione dei treni - progressivo ritorno alla normalità : In seguito all’ondata di Maltempo che ha investito la Calabria, sta tornando progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria sulle linee Tirrenica – dalle 12.15 – e Ionica – dalle 12.45 – fortemente rallentata per l’intera mattinata. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) hanno lavorato per ripristinare le normali condizioni di circolazione. Sulla Tirrenica si sono registrati ...

Maltempo - alluvione in Calabria : lutto cittadino a Curinga - “una calamità naturale anche per errori umani” : “Proclameremo il lutto cittadino. E’ il minimo che possiamo fare dopo quello che e’ successo. C’e’ stata una calamita’ naturale favorita anche da precedenti errori umani come la mancata pulizia dei fiumi ed il blocco dei collettori che hanno portato a quanto accaduto. Sono sindaco da tre mesi e invito la Regione, la Provincia di Catanzaro, la Protezione civile e tutti gli enti che hanno una competenza ad ...

Maltempo - alluvione in Calabria : tante criticità in diversi Comuni - “situazione annunciata” : Si registrano criticità in molti Comuni della Calabria dove proseguono gli interventi dei vigili del fuoco a causa del Maltempo. Gravi criticità si segnalano nel Lametino, nel Catanzarese: lel comune di San Vito sullo Ionio proseguono le operazioni di messa in sicurezza del torrente Scorzone. Evacuata una famiglia di quattro persone perché l’abitazione era invasa da fango e detriti, dunque inagibile. Nel Crotonese criticità nei Comuni di ...

Maltempo Calabria - 250 cani rischiano di annegare nel canile di Cirò Marina. L’intervento dei pompieri dopo l’alluvione : Intervento dei vigili del fuoco nel Crotonese che hanno salvato 250 cani nel canile di Cirò Marina. Gli animali erano rimasti intrappolati nelle loro gabbie dopo che l’intera area è finita sott’acqua per via delle violente precipitazioni che hanno interessato la zona. L'articolo Maltempo Calabria, 250 cani rischiano di annegare nel canile di Cirò Marina. L’intervento dei pompieri dopo l’alluvione proviene da Il ...

Maltempo : Veneto pronto ad aiutare la Calabria : Venezia, 5 ott. (AdnKronos) - Per essere pronta ad aiutare comuni e cittadini della Calabria colpiti dalle avversità atmosferiche delle ultime ore, anche la protezione civile regionale del Veneto si è messa subito a disposizione, raccogliendo intanto la disponibilità dei volontari veneti . Anche se