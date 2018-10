Maltempo Calabria | osservato speciale pilone di viadotto nel torrente Angitola

Maltempo oggi al Sud : nubifragi in Calabria e Sicilia LIVE | : I corpi della mamma e dei bambini di 7 e 2 anni, dispersi in provincia di Lamezia Terme, sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco. Erano in auto durante il nubifragio . Allagamenti e strade ...

Maltempo - alluvione in Calabria. L’esperto : “Inaccettabile continuare a contare i morti - siamo incapaci di vivere adattandoci alla Natura” : “Inaccettabile continuare a contare i morti“, “le questioni ambientali hanno perso centralità nel dibattito politico e culturale del nostro Paese“: lo ha dichiarato l’urbanista Sandro Simoncini, docente alla Sapienza e presidente di Sogeea. In questo caso “sono le regioni del Sud, in particolare la Calabria e la Sicilia, a registrare le maggiori criticità, ma è il territorio italiano nel suo complesso a ...

Maltempo - alluvione in Calabria : nel Catanzarese sono caduti 300mm di pioggia in 6 ore! : In alcune zone della Calabria (soprattutto sulla provincia di Catanzaro) in sole 6 ore, sono caduti 300 mm di pioggia e 370 nell’arco delle 24 ore: il dato è stato reso noto dal responsabile della Protezione civile regionale Carlo Tansi. Tansi è in stretto contatto in queste ore con il capo nazionale della protezione civile Angelo Borrelli e con il direttore dell’ufficio emergenze del Dipartimento Luigi D’Angelo. L'articolo ...

Maltempo Calabria - danni e disagi in tutta la regione : strade allagate e auto portate via dall’acqua : Torrenti esondati, allagamenti, persone sui tetti. L’ondata di Maltempo che dalla serata di ieri ha investito la Calabria, oltre a causare due morti (una donna e suo figlio di 7 anni) ha provocato danni e disagi in tutte e cinque le province. Al confine tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, maggiormente interessate le zone delle Serre comprese tra San Vito sullo Ionio, Filadelfia, Polia, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, ...

Maltempo Calabria : fango e allagamenti lungo le strade - la situazione viabilità : Anas rende noto che lungo la strada statale 106 ‘Jonica’ il traffico è rallentato a causa della presenza di fango sulla sede stradale e allagamenti in tratti saltuari da Cutro a Isola Capo di Rizzuto, dal km 216,000 al km 295,180 in provincia di Crotone. In via precauzionale, a causa della piena del fiume Neto, lungo la 106 ‘Jonica’ è stata disposta la chiusura al traffico dal km 259,757 al km 259,983 a Crotone. La ...

Maltempo Calabria : crolla il ponte delle Grazie a Curinga - numerose frane nel Catanzarese : E’ crollato nel Catanzarese il ponte delle Grazie, sulla SP19, nel comune di Curinga, nel Lametino, a causa dell’ondata di Maltempo che si è abbattuta su tutta la provincia. Registrate numerose frane sulle strade. Sulla stessa provinciale un ulteriore smottamento ha investito due vetture. I vigili del fuoco hanno reso noto che non si registrano danni a persone. L'articolo Maltempo Calabria: crolla il ponte delle Grazie a Curinga, ...

Maltempo Calabria : salvate 16 persone nel Lametino - gente sui tetti : Dalla notte e fino a questa mattina, ben 16 persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco nel Lametino: si tratta di due operai che erano rimasti bloccati in alcuni capannoni della zona ex sir, di alcuni abitanti di Acconia di Curinga che si erano rifugiati sul tetto delle abitazioni e di automobilisti rimasti bloccati nelle vetture. Soccorsi altri automobilisti sulla strada provinciale Oppido-Ferrandino, nel reggino. L'articolo ...

Maltempo Calabria - Oliverio : “La situazione è grave - chiederemo lo stato di emergenza” : “Si fa sempre più drammatica la situazione in Calabria a causa dell’eccezionale ondata di Maltempo che ha colpito tutto il territorio regionale. Nelle prossime ore avanzeremo la richiesta dello stato di emergenza”. È quanto dichiara il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, che da due giorni sta seguendo direttamente l’evolversi della situazione e si mantiene in contatto permanente con la Protezione Civile regionale, le Prefetture, ...