Maltempo Calabria | Oliverio | “La situazione è grave | chiederemo lo stato di emergenza”

Maltempo shock in Calabria - disastrosa alluvione in atto a Crotone : aperta la diga di Cotronei - esonda il fiume Neto [VIDEO LIVE] : Il Maltempo sta continuando a flagellare la Calabria jonica e in modo particolare Crotone e provincia. A Crotone soltanto stamattina sono caduti 120mm di pioggia, con picchi giornalieri di 150mm nell’hinterland Crotonese dove già ieri aveva piovuto tantissimo. Cirò Marina è addirittura a 430mm da ieri! Alcune paratie della diga di Cotronei sono state aperte per far defluire l’acqua ormai ai limiti di esondazione: così il livello del ...

Maltempo - Calabria flagellata : il 20 Agosto la tragedia del Raganello : Calabria flagellata dal Maltempo, con due morti e un bimbo disperso, a poche settimane dal disastro del Pollino. Il 20 Agosto scorso un violento nubifragio ha causato la piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza. La piena ha travolto decine di escursionisti nelle gole del Raganello: dieci persone sono morte quel giorno, tra questi Antonio de Rasis, una guida esperta che era stato anche tra i soccorritori di ...

Maltempo in Calabria - trovati morti madre e figlio vicino a Lamezia Terme. Disperso il fratellino di due anni : L'auto ferma sulla strada a San Pietro Lamentino, vicino a Lamezia Terme, ma all'interno non c'era nessuno. I corpi di una donna e del figlio di 7 anni sono stati trovati poco lontano in un ruscello ...

«Il Maltempo sta tenendo prigioniera la Calabria - ma nei fatti chi ha gettato la chiave sono le Istituzioni» : ... stazioni ferroviarie ed aeroporti sono nel caos, molti voli sono stati cancellati o dirottati su altri scali - conclude Nesci - insomma di cos'altro dobbiamo parlare? Di cosa ha bisogno la politica ...

Maltempo in Calabria - morta una donna con i suoi due bambini : Una violenza ondata di Maltempo ha colpito la Calabria. "Stiamo valutando di dichiarare lo stato di emergenza - dice il presidente della Regione, Mario Oliverio -. La situazione è molto critica in particolare nella zona jonica, nel Vibonese e nel Lametino. Ci sono numerose strade interrotte per frane e allagamenti. La protezione civile è al lavoro senza sosta e nel pomeriggio sono previste ulteriori piogge forti".Tre morti a Lamezia Terme. Il ...

Maltempo - Calabria devastata : almeno 2 morti e un disperso. L’allerta meteo della protezione civile continua a collezionare gaffe : il Raganello non ha insegnato nulla! : 1/19 ...

Caos Maltempo in Calabria : Catanzaro, 5 ott. -, AdnKronos, - Violenta ondata di maltempo in Calabria. Una situazione critica, in particolare nella zona jonica, nel Vibonese e nel Lametino, che potrebbe portare allo Stato di ...

Maltempo Calabria : situazione critica - si valuta lo stato di emergenza : “Stiamo valutando di dichiarare lo stato di emergenza. La situazione è molto critica in particolare nella zona jonica, nel Vibonese e nel Lametino. Ci sono numerose strade interrotte per frane e allagamenti. La protezione civile è al lavoro senza sosta e nel pomeriggio sono previste ulteriori piogge forti“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria, in riferimento all’intensa ondata ...

Maltempo Calabria : forti disagi alla circolazione ferroviaria : A causa dell’intensa ondata di Maltempo che da stanotte sta colpendo la Calabria, si registrano forti disagi alla circolazione ferroviaria. Alle 8 è ripresa tra Lamezia e Catanzaro Lido, dove era stata sospesa alle 04:50 per una frana sui binari fra Marcellinara e Feroleto. Si registrano rallentamenti sulle linee Tirrenica e Jonica, per guasti agli impianti di circolazione: fino a 50 minuti tra Lamezia Terme e Reggio Calabria, e fino a ...