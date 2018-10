Maltempo Calabria - il capo della Protezione Civile : “Anche domani allerta rossa - massima : “Raccomandiamo a tutti i cittadini la massima precauzione perché per le prossime ore è prevista ancora allerta rossa in Calabria e domani la stessa allerta sarà estesa al Tarantino”. Così Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, prima del vertice in prefettura a Catanzaro con le autorità locali di Protezione Civile. “Noi viviamo in un momento – ha aggiunto Borrelli – in cui si verificano ...

Maltempo Calabria - Borrelli : “Situazione sotto controllo - resta l’allerta” : “La situazione è sotto controllo. Non bisogna comunque abbassare la guardia perché c’è un’allerta rossa in queste ore fino a mezzanotte e domani ci sarà ancora un’allerta di minore intensità. Comunque la perturbazione insiste su questo territorio”. Lo ha detto il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, a Catanzaro, a conclusione di una riunione sul Maltempo in Calabria svoltasi in Prefettura ...

Maltempo Calabria - Tansi (Protezione Civile) : “In corso sgomberi” : La Protezione civile calabrese sta effettuando una serie di “sgomberi cautelativi” per mettere al sicuro i cittadini che abitano vicino a “corsi d’acqua e fiumare che con le piogge torrenziali delle ultime ore si sono gonfiati all’inverosimile”. Lo ha detto Carlo Tansi, capo della Protezione civile della Regione Calabria, che sta coordinando le operazioni di soccorso dopo l’ondata di Maltempo che si è ...

Maltempo Calabria : altri 150 evacuati a Crotone - vicino c’è un bacino : Oggi pomeriggio, in via precauzionale, è stato disposto lo sgombero di circa 150 persone residenti in via Crisone, una contrada collinare a sud di Crotone, per la presenza di un vicino bacino artificiale creato per usi agricoli. La decisione è stata presa nel corso della riunione dell’Unita’ di crisi istituita in Prefettura che prosegue nel suo lavoro di monitoraggio delle situazioni di rischio determinate delle forti piogge. Questa ...

Bomba d'acqua in Calabria - tra la popolazione sconvolta : "Per la prima volta abbiamo avuto paura del Maltempo : la pioggia sembrava un muro" : Ancora non si trova il figlio piccolo di Stefania Signore, trovata morta insieme al bambino più grande

Maltempo - Oliverio : “La Calabria paga decenni di incuria” : “Sono stato fino a poco fa sul luogo della tragedia del Lametino e piangiamo per le vittime innocenti di questa nuova calamità”. Così il presidente della Regione, Mario Oliverio, al termine di un sopralluogo sulle aree della Calabria maggiormente colpite dal Maltempo. “La situazione – aggiunge Oliverio – è assai pesante e critica non solo nella zona di Lamezia e del comprensorio. Ci sono infatti danni enormi a ...

Maltempo Calabria - l’ultima chiamata di Stefania Signore al marito : “Aiuto” - poi la tragedia : Il volto cupo di Angelo Frija, operatore turistico di Curinga (Cz), marito di Stefania Signore, la donna morta a San Pietro Lametino dopo essere stata travolta dalla piena di un torrente insieme ai suoi figli di 7 e 2 anni, non ha bisogno di ulteriori descrizioni. Una telefonata, poi la ricerca disperata: una notte insonne durante la quale si è consumata una terribile tragedia. E’ stato lui a sentire per l’ultima volta la moglie. La ...

Maltempo in Calabria - morti mamma e figlio : si cerca il fratellino di 2 anni. Aveva appena preso i figli dai nonni : Tragedia per il Maltempo a Lamezia Terme. Era stata a prendere i figli dai nonni, a Curinga, e stava tornando a casa, a Gizzeria, Stefania Signore, la trentenne morta insieme al figlio di 7 anni,...

Maltempo Calabria - il sindaco di Catanzaro : “Fare rete per le risorse del Governo” : “Credo sia fondamentale che tutti gli enti locali, i Comuni e le Province, supportati con decisione dalla Regione Calabria, facciano rete e chiedano in maniera forte, al Governo, fondi e risorse, misure concrete in favore di territori che oggi, ancora una volta, si trovano in ginocchio a causa del Maltempo”. Lo afferma il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo in relazione all’ondata di Maltempo che si e’ abbattuta sulla ...

Maltempo - tragedia in Calabria : continuano le ricerche del bimbo disperso : Le ricerche del bimbo disperso giovedì sera nel corso della piena del fiume Cantagalli a San Pietro Lametino non hanno ancora sortito alcun esito. Lo comunica una nota del Soccorso Alpino della Calabria. I corpi della madre, Stefania Signore, e del fratellino di 7 anni sono stati ritrovati nella giornata di venerdì nel letto del torrente dai soccorritori. A partecipare alla ricerca del bimbo sul posto anche un elicottero regionale che ha ...