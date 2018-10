Maltempo Calabria | altri 150 evacuati a Crotone | vicino c’è un bacino

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Oggi pomeriggio, in via precauzionale, è stato disposto lo sgombero di circa 150 persone residenti in via Crisone, una contrada collinare a sud di, per la presenza di unartificiale creato per usi agricoli. La decisione è stata presa nel corso della riunione dell’Unita’ di crisi istituita in Prefettura che prosegue nel suo lavoro di monitoraggio delle situazioni di rischio determinate delle forti piogge. Questa mattina circa 400 persone erano state evacuate da un complesso residenziale in localita’ Margherita. Per entrambi i gruppi la Protezione civile sta allestendo un centro di accoglienza nei locali della scuola Montessori. Diverse persone sono state gia’ state ospitate in casa di parenti. L'articolo150c’è unMeteo Web.