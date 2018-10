Maltempo | alluvione in Calabria L’esperto | “Inaccettabile continuare a contare i morti

meteoweb.eu

: Maltempo alluvione in Calabria: situazione critica nel Catanzarese tra esondazioni ed evacuazioni [GALLERY] -… - zazoomnews : Maltempo alluvione in Calabria: situazione critica nel Catanzarese tra esondazioni ed evacuazioni [GALLERY] -… - Barcellonameteo : Maltempo, alluvione in Calabria: situazione critica nel Catanzarese, tra esondazioni ed evacuazioni [GALLERY]… - Barcellonameteo : Maltempo, alluvione in Calabria: nel Catanzarese sono caduti 300mm di pioggia in 6 ore! -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) “Inaccettabile“, “le questioni ambientali hanno perso centralità nel dibattito politico e culturale del nostro Paese“: lo ha dichiarato l’urbanista Sandro Simoncini, docente alla Sapienza e presidente di Sogeea. In questo caso “sono le regioni del Sud, in particolare lae la Sicilia, a registrare le maggiori criticità, ma è il territorio italiano nel suo complesso a evidenziare una fragilità estrema e diffusa“. L’esperto sottolinea “con forza“, e “ancora una volta“, come “non sia il singolo fenomeno meteorologico in sé a creare il problema, per quanto possa manifestarsi in modo intenso e improvviso, ma la capacità di un territorio di assorbirne gli effetti“. “Non è la natura a provocare i, ma le scelte urbanistiche, infrastrutturali ed edilizie operate ...