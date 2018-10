Maltempo | alluvione in Calabria | frazioni isolate e famiglie evacuate nel Vibonese

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 ottobre 2018) A seguito della violenta ondata diche ha investito la, si registra una situazione critica anche nel: particolarmente colpita la fascia montana compresa tra l’Angitolano e le Serre. Sette le persone sono state tratte in salvo a Capistrano e quattro a San Nicola. Cedimenti stradali si registrano in diverse zone tra Sorianello e Savini: una vettura è finita in una voragine apertasi in località Crocente Motta Vecchia. Numerose frane hanno bloccato alcune persone in località Rozzo, nel comune di Filadelfia.anche a Francavilla. La SS110 è franata in più punti. Disagi anche a Polia, dove le scuole non sono state chiuse e si sono registrati disagi sia per gli studenti che per il personale. Nella prefettura di Vibo è in corso una riunione urgente per fare il punto sui danni e coordinare i soccorsi: “Stiamo monitorando attentamente la ...