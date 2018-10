Maltempo | allerta meteo Puglia | domani sabato 6 ottobre scuole chiuse a Taranto

Allerta Meteo - il ciclone risale il Tirreno e porta il Maltempo anche al Centro/Nord : sarà un weekend da incubo : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere un weekend da incubo per il maltempo che sta risalendo da Sud verso Nord provocato da un ciclone molto pericoloso, posizionato nel mar Tirreno pochi chilometri ad est della Sardegna e diretto verso l’arcipelago Toscano. Tra la prossima notte e domani mattina potrebbe diventare addirittura un altro “Medicane“, il terzo “Uragano Mediterraneo” della stagione, ...

Allerta Maltempo : tragedia a Lamezia<br> Disagi su strade e ferrovie : Nella notte tra il 4 e 5 ottobre 2018 i Vigili del Fuoco hanno effettuato numerosi interventi soprattutto in Calabria. Entro mezzogiorno ne erano stati fatti 80 a Catanzaro, 70 a Crotone e 68 a Vibo Valentia. In alcuni casi è stato necessario l'utilizzo dell'elicottero per portare le persone soccorse in ospedale.Il caso più grave è quello di una donna di 30 anni, Stefania Signore, che ieri sera, mentre era in auto con i suoi due figli di 7 e 2 ...

Maltempo : allerta rossa nel Tarantino : ANSA, - BARI, 5 OTT - allerta rossa dalla mezzanotte di oggi fino alle 14 di domani sui bacini del Lato e del Lenne, nel Tarantino, e allerta arancione dalle 16 di oggi fino alle 14 di domani per ...

Maltempo oggi al Sud : allerta meteo in Calabria e Sicilia LIVE | : I corpi della mamma e di suoi figlio di 7 anni, sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco. Disperso il fratellino di 2 anni. Erano in auto durante il nubifragio . Allagamenti e strade interrotte, ...

Maltempo e allerta via sms : negli Stati Uniti polemiche per il “Presidential Alert” : Il Maltempo che ha investito in particolare in queste ore la Calabria ha rilanciato la necessità di avvertire tempestivamente la popolazione sulle calamità naturali, in via precauzionale. negli Stati Uniti è stato sperimentato di recente un nuovo sistema di sms: mercoledì scorso, alle 14:18 ora di New York, tutti gli americani dotati di telefonino (225 milioni di persone) hanno ricevuto un messaggio intitolato “Presidential Alert“, ...

Maltempo : scatta allerta in Campania : ANSA, - NAPOLI, 5 OTT - La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di criticità meteo di colore Giallo per temporali valido a partire dalle ore 21 di oggi e per le ...

Maltempo - nuova allerta meteo : in Campania a partire dalle 21 : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di criticità meteo di colore giallo per temporali valido a partire dalle ore 21 di oggi e per le successive 24 ore. L'allerta ...

Allerta meteo - caos Maltempo : nubifragi in tutto il Sud. A Lamezia morti donna e figlio di 7 anni : disperso altro bimbo. : ROMA - A Lamezia Terme, colpita in queste ore da violenti nubifragi, una donna di 30 anni e il suo bimbo di 7 sono morti, travolti dall'acqua. disperso il secondo figlio di 2 anni che era con loro. ...

Allerta Meteo - il Maltempo provocato dal caldo anomalo flagella l'Italia : la tempesta che risale il Tirreno può diventare un Uragano al largo di Roma [LIVE]

Allerta Meteo - incubo Maltempo al Centro/Sud : sul Tirreno potrebbe nascere un nuovo "Uragano Mediterraneo" nel weekend - Roma e Napoli a rischio [MAPPE]

Maltempo - Calabria devastata : almeno 2 morti e un disperso. L'allerta meteo della protezione civile continua a collezionare gaffe : il Raganello non ha insegnato nulla!

Allerta Meteo - Estofex prolunga l’allarme per il forte Maltempo al Sud : rischio alluvioni ancora alto soprattutto in Calabria - grandine - tornado e forti venti : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi e pesanti avvisi sul maltempo che continua a imperversare sul Sud Italia. Sono state, infatti, emesse allerte Meteo di livello 1 e 2 per l’Italia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti raffiche di vento. Stessi livelli di Allerta per il Mar Ionio per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti ...

Allerta meteo Estofex : forte Maltempo - rischio alluvioni e grandinate al Sud : Allerta meteo Estofex - Situazioni di forte criticità al Sud. Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 2 su massimo di...

Maltempo - Calabria in ginocchio : si temono vittime. Allerta Meteo per tutt'Italia : il ciclone insiste al Sud e nel weekend risalirà verso il Centro/Nord