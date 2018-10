Maltempo al Sud | la furia dell' acqua in Calabria | due morti

Maltempo al Sud - in Calabria morti una donna e i suoi 2 figli. DIRETTA - : I corpi della mamma e dei bambini di 7 e 2 anni, dispersi in provincia di Lamezia Terme, sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco. Erano in auto durante il nubifragio. Allagamenti e strade interrotte,...

Allarme Maltempo in Italia : al Sud è stato di emergenza : A Catanzaro potrebbe essere un tiepido venerdì di inizio ottobre e invece la città, insieme a tutto il mezzogiorno, si trova ad affrontare nubifragi violenti che mettono in ginocchio persone e istituzioni. Sulla provincia di Catanzaro, nell'arco di 24 ore sono piovuti oltre 300 millilitri d'acqua. In questo momento sono in corso i recuperi delle salme delle vittime: una donna, Stefania Signore, e suo figlio di 7 anni sono morti nella loro lotta ...

Allerta Meteo - Estofex prolunga l’allarme per il forte Maltempo al Sud : rischio alluvioni ancora alto soprattutto in Calabria - grandine - tornado e forti venti : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi e pesanti avvisi sul maltempo che continua a imperversare sul Sud Italia. Sono state, infatti, emesse allerte Meteo di livello 1 e 2 per l’Italia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti raffiche di vento. Stessi livelli di Allerta per il Mar Ionio per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti ...