MALTEMPO AL SUD | ALLERTA METEO Ultime notizie | nubifragi | emergenza in Calabria e in

Il MALTEMPO torna ad uccidere al Sud : Il maltempo flagella il Sud Italia e torna a uccidere in Calabria, un mese e mezzo dopo la tragedia del Raganello, nel Pollino, in cui morirono 10 escursionisti. Una donna ed i suoi due figli sono stati travolti dall'acqua nei pressi di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, dove il violento nubifragio che ha colpito la regione ha provocato l'allagamento di abitazioni, mettendo a repentaglio la vita di diversi automobilisti e ...

MALTEMPO - i nubifragi sferzano il Sud - A Lamezia trovati morti mamma e un figlio - ancora disperso il fratellino : ancora disperso il bambino di due anni - Della donna e dei suoi due bambini non si avevano più notizie dalla tarda serata di giovedì 4 ottobre. Era stato il marito a dare notizia della scomparsa ...

5 morti in Calabria - allarme in tutto il sud per il MALTEMPO : La piena di un torrente in provincia di Lamezia, travolge e uccide una donna e il figlio di 7 anni, risulta ancora disperso l'altro bambino, di appena due anni. Esondazioni e allagamenti, 16 persone ...

MALTEMPO - i nubifragi sferzano il Sud : trovati morti mamma e un figlio. Ancora disperso il fratellino : Ancora disperso il bambino di due anni - Della donna e dei suoi due bambini non si avevano più notizie dalla tarda serata di giovedì 4 ottobre. Era stato il marito a dare notizia della scomparsa ...

MALTEMPO oggi al Sud : allerta meteo in Calabria e Sicilia LIVE | : I corpi della mamma e di suoi figlio di 7 anni, sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco. Disperso il fratellino di 2 anni. Erano in auto durante il nubifragio . Allagamenti e strade interrotte, ...

MALTEMPO al Centro Sud - morti mamma e figlio a Lamezia : si cerca il fratellino di 2 anni : Tragedia per il Maltempo a Lamezia Terme. Una donna, Stefania Signore, e suo figlio di 7 anni sono stati trovati morti nel letto di un torrente nei comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lametino....

MALTEMPO al Sud - in Calabria salvata donna con l'elicottero : video : Il video pubblicato su Twitter dai Vigili del Fuoco mostra gli istanti in cui una donna viene tratta in salvo per essere portata in ospedale

Allerta meteo - caos MALTEMPO : nubifragi in tutto il Sud. A Lamezia morti donna e figlio di 7 anni : disperso altro bimbo. : ROMA - A Lamezia Terme, colpita in queste ore da violenti nubifragi, una donna di 30 anni e il suo bimbo di 7 sono morti, travolti dall'acqua. disperso il secondo figlio di 2 anni che era con loro. ...

MALTEMPO oggi al Sud : nubifragi in Calabria e Sicilia LIVE | : I corpi della mamma e dei bambini di 7 e 2 anni, dispersi in provincia di Lamezia Terme, sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco. Erano in auto durante il nubifragio . Allagamenti e strade ...

Allarme MALTEMPO in Italia : al Sud è stato di emergenza : A Catanzaro potrebbe essere un tiepido venerdì di inizio ottobre e invece la citta', insieme a tutto il mezzogiorno, si trova ad affrontare nubifragi violenti che mettono in ginocchio persone e istituzioni. Sulla provincia di Catanzaro, nell'arco di 24 ore sono piovuti oltre 300 millilitri d'acqua. In questo momento sono in corso i recuperi delle salme delle vittime: una donna, Stefania Signore, e suo figlio di 7 anni sono morti nella loro lotta ...

MALTEMPO al Sud - in Calabria morti una donna e i suoi 2 figli. DIRETTA - : I corpi della mamma e dei bambini di 7 e 2 anni, dispersi in provincia di Lamezia Terme, sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco. Erano in auto durante il nubifragio. Allagamenti e strade interrotte,...

MALTEMPO al Sud - la furia dell'acqua in Calabria : due morti : Un'ondata di Maltempo ha colpito tra ieri e oggi il sud-Italia, provocando vittime e danni. Dopo essersi abbattuto su Catania, il ciclone si è spostato sulla Calabria: torrenti sono esondati nella ...

Allarme MALTEMPO in Italia : al Sud è stato di emergenza : A Catanzaro potrebbe essere un tiepido venerdì di inizio ottobre e invece la città, insieme a tutto il mezzogiorno, si trova ad affrontare nubifragi violenti che mettono in ginocchio persone e istituzioni. Sulla provincia di Catanzaro, nell'arco di 24 ore sono piovuti oltre 300 millilitri d'acqua. In questo momento sono in corso i recuperi delle salme delle vittime: una donna, Stefania Signore, e suo figlio di 7 anni sono morti nella loro lotta ...

Il MALTEMPO flagella il Sud | : Allagamenti sulla Salerno-Reggio Calabria, strade chiuse e voli cancellati. Automobilisti salvati con i gommoni. Scuole chiuse a Catania, bomba d’acqua a Bari