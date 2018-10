Maltempo al Centro Sud | morti mamma e figlio a Lamezia | si cerca il fratellino di 2 anni

Maltempo - allagato il centro di Catania : piove all’interno del Tribunale. Disagi alla circolazione ferroviaria in Puglia : Oltre alla Calabria, dove si registrano i danni più gravi e due vittime, anche Sicilia e Puglia sono flagellate dall’ondata di Maltempo che ha colpito il Sud Italia. Su Catania si sono rovesciati due temporali consecutivi nelle giornate di mercoledì e giovedì: alcune strade centrali della città, tra cui la centralissima via Etnea, si sono trasformate in fiumi in piena, con l’acqua che è arrivata a ricoprire le auto posteggiate. ...

Maltempo in Calabria crolla ponte delle Grazie. Esonda torrente - la gente si rifugia in un centro commerciale : L'ondata di Maltempo che sta investendo il Sud Italia sta creando disagi ed è arrivata anche una vera tragedia: una giovane mamma, Stefania Signore , trovata morta col figlioletto di 7 anni, e l'altro ...

Allerta Meteo - incubo Maltempo al Centro/Sud : sul Tirreno potrebbe nascere un nuovo “Uragano Mediterraneo” nel weekend - Roma e Napoli a rischio [MAPPE] : 1/20 ...

Maltempo al Centro Sud - morti mamma e figlio a Lamezia : si cerca il secondo bimbo : Sono stati trovati morti la mamma e uno dei due figli dispersi in provincia di Lamezia Terme a seguito dell'ondata di Maltempo. Le vittime sono state ritrovate nel letto di un torrente nei comuni...

Maltempo - Calabria in ginocchio : si temono vittime. Allerta Meteo per tutt’Italia : il ciclone insiste al Sud e nel weekend risalirà verso il Centro/Nord : 1/8 ...

Meteo domani : Maltempo e rischio nubifragi. Piogge in estensione anche al centro-nord : Meteo domani - Continua la fase di maltempo, instabilità anche al Centro e in serata al Nord Est. Meteo domani - La circolazione instabile che da diversi giorni interessa le regioni meridionali,...

Maltempo flagella il sud e le isole - da venerdì si sposta al centro nord : Roma - Non si placa l'ondata di Maltempo che sta coinvolgendo le isole maggiori e il Sud peninsulare, orchestrata da una depressione che dal Tirreno si è portata mercoledì sul nord Africa, in particolare sulla Tunisia. Dal suo centro si innalza un fronte che risalendo verso nord investe le nostre regioni meridionali. I fenomeni hanno concesso una tregua sulla Sicilia, bersagliata mercoledì da temporali violenti che hanno ...

Previsioni meteo : pesante Maltempo al centro-sud - attenzione alle regioni ioniche : Depressione fossilizzata sul Mediterraneo, ancora tanto maltempo in settimana sull'Italia. Previsioni meteo / Una vasta depressione si è sviluppata nel Mediterraneo meridionale con centro di...

Meteo in diretta : Maltempo e temporali al Sud - migliora al Centro Nord : Meteo in diretta - Attualmente l'Italia risulta interessata da una goccia fredda in quota che sta apportando fenomeni di maltempo su molte regioni del Centro Sud. In questo articolo andremo ad...