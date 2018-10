Maltempo | a Taranto allerta rossa | il sindaco chiude le scuole In Salento muore un

Maltempo - allerta meteo Puglia : domani sabato 6 ottobre scuole chiuse a Taranto : Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in considerazione dell’aggravarsi delle condizioni meteorologiche ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, sabato 6 ottobre. Il centro operativo comunale (Coc) di Protezione civile – informa Palazzo di Citta’ – e’ stato insediato permanentemente per monitorare la situazione e sono state organizzate ronde specifiche di Polizia ...

Maltempo in Puglia : nubifragi su Taranto e Bari - allagamenti e scuole chiuse : Un violento nubifragio si è abbattuto dall’alba a Bari e provincia: a causa dei conseguenti allagamenti si registrano disagi per gli automobilisti. A Gioia del Colle i vigili del fuoco hanno soccorso una mamma rimasta bloccata nell’auto in panne con i suoi due bambini, nei pressi di una rotonda sulla strada per Acquaviva delle Fonti. A Santeramo in Colle un fulmine ha colpito alcune balle di fieno, provocando un incendio, prontamente ...

Maltempo in Puglia : situazione critica a Taranto e provincia - scuole chiuse in molti comuni : L'intensa fase di Maltempo che sta colpendo il Sud Italia sta creando disagi anche in Puglia, con il tarantino che risulta essere al momento l'area più colpita. Nel corso della notte la...

Maltempo Taranto : nubifragio a Grottaglie - salvati diversi automobilisti : Grazie all’intervento degli agenti del commissariato di polizia, non solo un bambino, intrappolato in una automobile a causa del nubifragio abbattutosi ieri pomeriggio su Grottaglie, in provincia di Taranto, ma anche diversi automobilisti, sono stati tratti in salvo. Numerose le richieste di soccorso giunte al 113 per segnalare la presenza di vetture sommerse dall’acqua, con i passeggeri a bordo, soprattutto in zona Campitelli ed in ...

Maltempo Taranto : la Polizia salva bimbo a Grottaglie - ecco il VIDEO : La Polizia di Stato ha pubblicato le immagini del salvataggio di un bambino da parte di una volante: un nubifragio a Grottaglie (Taranto) ha generato allagamenti, “tra le persone soccorse dai poliziotti del Commissariato anche una famiglia con un bimbo di 4 anni rimasti bloccati nell’acqua. Per il bimbo nessuna paura, gli agenti l’hanno fatto passare come un gioco portandolo in giro in Volante,” si legge su Twitter. ecco ...

Maltempo - raffineria Taranto : riavvio previsto entro fine settimana : Dopo il fermo nella raffineria di Taranto il 21 agosto scorso in conseguenza di un forte temporale, Eni in una nota smentisce che i fenomeni odorigeni lamentati ieri e oggi siano imputabili agli impianti che sono tutti in fermo totale. Si escludono anche sversamenti di idrocarburi, intesi come perdita di prodotto. La società Ecotaras, che era stata preventivamente allertata, sottolinea Eni, e’ intervenuta per confinare e risolvere il ...

Massafra - violento nubifragio : strade allagate da fango/ Video ultime notizie - Maltempo si abbatte su Taranto : Massafra, violento nubifragio: strade allagate da fango e acqua. Video ultime notizie, maltempo si abbatte su Taranto: numerosi disagi anche a Statte.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 14:52:00 GMT)

Maltempo Puglia - fulmini e pioggia su Taranto : bloccata la raffineria Eni : Eni informa che, in seguito al forte Maltempo che ha interessato l’area di Taranto nel primo pomeriggio di oggi, la raffineria ha subito un blocco totale delle attività a causa dei numerosi fulmini che hanno coinvolto l’area impianti. I sistemi di sicurezza “sono immediatamente intervenuti – precisa l’azienda – compreso quello relativo alle torce, impianto che è tornato alla normalità. L’evento non ha ...