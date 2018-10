Maltempo a Catanzaro - nubifragi sulla città : oggi è ancora allerta arancione : nubifragi alternati stanno caratterizzando il Maltempo a Catanzaro. Nella notte acqua abbondante ed anche per oggi è prevista allerta arancione sulla provincia di Catanzaro, con le scuole chiuse per ...

Maltempo Calabria - il sindaco di Catanzaro : “Il sistema di allerta va rivisto” : Una forte ondata di Maltempo ha investito Catanzaro, determinando la chiusura delle scuole a fini precauzionali, che hanno sollevato questioni e polemiche. “L’attuale sistema di allerta meteo non aiuta i sindaci“, ha dichiarato Sergio Abramo, primo cittadino di Catanzaro, a margine di una conferenza stampa, riferendosi anche a quanto affermato da Gianluca Callipo, presidente di Anci Calabria. “La Protezione civile manda ...

Maltempo Calabria : molti danni e disagi tra le province di Catanzaro e Crotone - scoperchiata chiesa : Ondata di Maltempo nelle scorse ore in Calabria: molti i danni e i disagi, soprattutto tra le province di Catanzaro e Crotone. Forti raffiche di vento si sono registrate nel Crotonese, tali da scoperchiare la chiesa di località Setteporte di Rocca di Neto: i Vigili del Fuoco sono ancora sul posto per mettere in sicurezza la struttura. Diversi interventi dei pompieri anche a Corazzo di Scandale per la rimozione di alberi caduti. Allagamenti in ...

Allarme Maltempo al Sud. Scuole chiuse in Calabria - da Catanzaro a Crotone : I sindaci invitano a "non uscire di casa". Allerta arancione anche in Basilicata, Puglia centro meridionale e gran parte della Sicilia

Maltempo Calabria : pioggia e vento a Catanzaro e provincia - disagi sulle strade : Maltempo, con pioggia e vento, oggi pomeriggio a Catanzaro ed in alcuni centri della provincia. Le squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate per tombini divelti ed allagamenti in diverse zone della citta’, Via Paglia, Via Alessandro Turco, Via Garibaldi Gariani, Pitera’. In Via Tommaso Campanella una vettura in transito e’ rimasta bloccata con la ruota anteriore in un tombino divelto. Piccoli smottamenti di pietrisco e ...

Maltempo - Catanzaro da Vivere vicina a strutture balneari colpite : Il capogruppo di Catanzaro da Vivere, Ezio Praticò - unitamente ai colleghi Antonio Angotti, Antonio Mirarchi, Antonio Ursino - ha espresso la propria vicinanza ai titolari degli stabilimenti balneari ...

Catanzaro - tromba d'aria travolge lido e spiagge/ Video - ultime notizie Maltempo : paura a Punta Ala in Maremma : Catanzaro, tromba d'aria travolge il lido e le spiagge: ultime notizie, Video. Danni e no feriti: paura anche a Punta Ala, in Maremma.

Maltempo - tromba d’aria a Catanzaro Lido : danni a stabilimenti : Una tromba d’aria ha colpito, nella notte, il quartiere Lido del comune di Catanzaro e la località Roccelletta nel comune di Borgia. Diversi stabilimenti balneari sono stati danneggiati sul lungomare di Catanzaro Lido e tetti sono stati divelti. Alberi sono caduti a Roccelletta di Borgia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L’Amministrazione comunale di Borgia, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, ha reso noto che non si ...

Maltempo : tromba d'aria su litorale di Catanzaro - paura e danni : Una tromba d'aria si è abbattuta la notte scorsa sul litorale di Catanzaro provocando numerosi danni specialmente sul lungomare del quartiere Lido, dove sono stati scoperchiati i tetti di alcune abitazioni e distrutto uno stabilimento balneare. I detriti portati dal vento hanno danneggiato alcune auto parcheggiate nei pressi. Sul posto si sono recati alcune squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Ondata di ...