Mafia | Marcello Dell’Utri non torna in carcere | dal tribunale di sorveglianza ok ad altri

(Di venerdì 5 ottobre 2018)nonin, almeno per il momento. Ildidi Roma ha prorogato la detenzione domiciliare per motivi di salute, come chiesto dai suoi avvocati Simona Filippi e Alessandro De Federicis. Il caso sarà nuovamente esaminato dalditra 5 mesi., condannato nel 2014 a 7 anni diper concorso esterno alla, oltre ad essere dà anni cardiopatico, è diabetico e affetto da tumore alla prostata per il quale, tra marzo e aprile scorsi, è stato ricoverato, in regime di detenzione, presso il Campus Biomedico della capitale. L'articoloDell’Utri nonin: daldiok adcinque mesi ai domiciliari proviene da Il Fatto Quotidiano.