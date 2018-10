Mafia a Trapani | arsenale scoperto in campagna Ultime notizie | rinvenuti fucili

Mafia : Trapani - Polizia arresta latitante Vito Marino : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - La Questura di Trapani , guidata da Claudio Sanfilippo, ha arresta to il latitante mafioso Vito Marino , condannato all'ergastolo per un triplice omicidio avvenuto a Brescia nel 2006. Marino , trapanese di Paceco, nipote di un boss ucciso in una faida di Mafia , era ricercat

Mafia - rubato a Trapani il busto commemorativo delle vittime della strage di Pizzolungo : Strano furto a Trapani. Qualcuno ha rubato il busto collocato in una scuola e dedicato a Barbara Rizzo e ai suoi figli, Salvatore e Giuseppe Asta, vittime della strage mafiosa di Pizzolungo del 2 aprile 1985. I ladri sono entrati nel plesso scolastico che si trova in via Salemi e lo ha portato via. Barbara Rizzo e i suoi due gemellini di appena sei anni furono uccisi da un’autobomba destinata a colpire il magistrato Carlo Palermo. L’auto su cui ...