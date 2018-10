L’uomo di Neanderthal sapeva curare ferite e fratture

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 ottobre 2018) L’uomo dicurarsi e questo ha permesso la sua sopravvivenza. E’ la conclusione cui sono giunti i ricercatori dell’Universita’ di York nella ricerca pubblicata sulla rivista Quaternary Science Reviews. Gli studiosi hanno analizzato i resti di piu’ di 30 individui nei quali lesioni minori e gravi erano evidenti, ma non ne avevano causato la morte. Cio’ ha fatto pensare che idovessero avere un sistema di cure. “L’alto livello di lesioni e il recupero delle gravi condizioni, come una gamba rotta, suggeriscono che altre persone devono aver collaborato alle loro cure e aiutato non solo ad alleviare il dolore, ma a recuperare in salute e a partecipare di nuovo, attivamente, al gruppo”, spiega Penny Spikins, del dipartimento di archeologia dell’Universita’ di York. Ivivevano in piccoli ...