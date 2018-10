L’Uomo del Giorno | Mohamed Kallon | giocatore giramondo con un’esperienza all’Inter

calcioweb.eu

(Di sabato 6 ottobre 2018)è nato a Freetown, il 6 ottobre 1979, è un ex calciatore e allenatore di calcio sierraleonese, attuale tecnico della nazionale Under-17 del Sierra Leone. Inizia la sua carriera in Sierra Leone, mettendosi subito in luce. Viene poi acquistato dall’Inter che lo gira in prestito biennale al Lugano. Il 25 giugno 1997 passa in prestito al Bologna: con i felsinei esordisce in Serie A il 19 ottobre, contro il Parma. Il 27 novembre passa sempre in prestito, al Genoa in Serie B. Torna quindi in A, vestendo le maglie di Cagliari e Reggina: è autore del primo storico gol amaranto in massima serie, contro la Juventus. Gioca poi nel Vicenza: in biancorosso segna una rete proprio contro l’Inter. Nell’estate 2001 approda all’Inter: all’esordio contro il Perugia sigla una doppietta. Esordisce con gol anche in Coppa UEFA. Nell’autunno 2003 risulta ...