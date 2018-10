L' Ue processa i sovranisti Voci fosche | Troika in Italia

ilgiornale

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Roma Bruxelles al contrattacco contro i populisti e, sottotraccia, sulle barricate per frenare la forzatura dell'sul bilancio del 2019. Alla Commissione Europea non è andata giù nemmeno l'ultima versione - annunciata - del Def. Il deficit al 2,4 nel 2019 è già completamente fuori dalle regole e il ritorno del percorso di riduzione nei due anni successivi non basta a convincere il governo Ue.Ieri fonti della Commissione hanno precisato che non c'è nessuna lettera in arrivo sui contini. Ma è solo una questione di tempo. Il governo ha mandato ieri sera la nota per Bruxelles con i numeri principali del Def aggiornato e ora la risposa arriverà entro due settimane.Ma dall'Ue arrivano già segnali poco rassicuranti. Ieri l'agenzia Reuters ha dato conto diinterne alla Commissione europea che hanno giudicato come "una follia" i numeri del Def. La reazione dei mercati ...