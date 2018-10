Lucano | ' Se ho commesso un reato è quello di umanità'

Il sindaco di Cerveteri dalla parte di Lucano : "Mi autodenuncio - ho commesso il suo stesso reato" : "Dopo l'arresto del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, ho deciso di autodenunciarmi per lo stesso reato". Mentre si svolgeva l'interrogatorio di garanzia nei suoi confronti, Mimmo Lucano, ha ricevuto la solidarietà del sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci che, nel sostenere il modello creato dal sindaco ora agli arresti domiciliari nel suo paesino calabrese, ha affermato: "Se serve la disobbedienza civile di un sindaco per mettere in ...