L' sms del presidente che ti avvisa del terremoto o del maltempo

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Ogni volta che ilcolpisce l’Italia, portandosi dietro il suo carico doloroso di danni e di vittime, torna attuale la domanda: ma non era possibilere la popolazione? Dare l’allarme prima? Consentire a tutti di proteggersi in qualche modo? Ricordo che ebbi occasione di parlarne con l’allora responsabile della protezione civile Franco Gabrielli, che oggi guida la polizia: ci incontrammo all’indomani delche colpì l’Emilia, nel 2012, e il tema allora era, inevitabilmente: non si può usare Twitter? Twitter certo arriva prima di tutti, basta che una persona senta la scossa per far partire il primo tweet. Ma ci sono due problemi: il primo è l’affidabilità dell’informazione; il secondo, ancora più rilevante, è che un italiano su tre non sta su Internet e che di quelli che ci stanno, ...