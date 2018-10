Lory Del Santo al GF Vip | Rocco Pietrantonio la difende dalle accuse

Lory Del Santo e il figlio morto Loren : la confessione dell’ex Rocco Pietrantonio : Loren, il figlio morto di Lory Del Santo: le rivelazioni dell’ex fidanzato Rocco Pietrantonio Continua a far chiacchierare la morte di Loren, il figlio di Lory Del Santo. Soprattutto da quando la showgirl ha deciso di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, spaccando in due l’opinione pubblica. A difendere Lory ci pensa Rocco Pietrantonio, […] L'articolo Lory Del Santo e il figlio morto Loren: la confessione dell’ex ...

Gf Vip : Daniele Bossari difende Lory Del Santo : Daniele Bossari difende Lory Del Santo dopo la sua decisione di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. A due mesi dalla morte del figlio Loren, che si è tolto la vita negli Stati Uniti a causa dell’anedonia, la showgirl ha deciso di partecipare al reality. Il suo ingresso dalla porta rossa però è stato accompagnato da accese polemiche e ha spaccato in due l’opinione pubblica. Se in tanti hanno apprezzato il gesto di Lory e sono ...

GFVip 2018 - l’ex di Lory Del Santo : ‘Non ha chi la mantiene - deve lavorare’ : La decisione di Lory Del Santo di entrare nella casa del Grande Fratello Vip dopo la scomparsa del figlio Loren ha fatto molto discutere. Lei ha spiegato di aver voluto fortemente fare questa esperienza per non chiudersi nel suo dolore, e a supportarla in questa decisione c’è Rocco Pietrantonio, suo compagno dal 2009 al 2011. L’uomo ha rilasciato un’intervista al settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 5 ottobre ...

Lory Del Santo al GF Vip. Entra in confessionale e sono lacrime : cosa è successo : Gli occhi dei telespettatori di Canale 5 sono tutti puntati su Lory Del Santo. L’ex showgirl e attrice ha deciso di Entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 3 nonostante il grave lutto che l’ha colpita questa estate: Lory infatti ha perso suo figlio Loren a fine luglio, ma ha condiviso la notizia con il pubblico solo qualche settimane fa nel corso di un’intima intervista a Verissimo. Del Santo – che nel 1991 aveva perso Conor, il figlio ...

Grande Fratello Vip 2018 - Daniele Bossari difende Lory Del Santo : Lory Del Santo è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 3 e la sua scelta ha spaccato l'opinione pubblica. La sua decisione di partecipare al reality dopo la morte di suo figlio Loren da molti è stata criticata aprendo un dibattito che ha invaso tanto le trasmissioni tv quanto i social. Il vincitore della scorsa edizione del Gf Vip, oggi opinionista del programma, Daniele Bossari ha però difeso Lory. Sulle pagine del settimanale Chi, ...

Lory Del Santo a Walter Nudo : “Sei l’uomo perfetto” : Walter Nudo conquista Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 3? Walter Nudo e Lory Del Santo iniziano ad entrare in sintonia al Grande Fratello Vip 3. La regista e l’attore hanno trascorso buona parte della mattinata a parlare del rapporto di coppia e di come dovrebbe essere una storia ideale tra due persone. Lory Del Santo è sembrata ammaliata dalle parole del 48enne, tanto da ascoltare attentamente il suo pensiero. Walter Nudo ha ...

