Londra | brusca correzione per Rio Tinto

Londra : brusca correzione per Land Securities : Ribasso scomposto per Land Securities , che esibisce una perdita secca del 2,08% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al ...

Londra : brusca correzione per Antofagasta : Si muove in profondo rosso la compagnia mineraria , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,08% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Antofagasta ...