Londra | British Land in rally

Londra : profondo rosso per British American Tobacco : Pressione su British American Tobacco , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,99%. L'andamento di British American Tobacco nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza ...

Londra : calo per Associated British Foods : Rosso per Associated British Foods , che sta segnando un calo dell'1,86%. Il movimento di Associated British Foods , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il ...

Londra : netto calo registrato da British American Tobacco : Aggressivo avvitamento per British American Tobacco , che tratta in perdita del 2,27% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di British American Tobacco rileva un allentamento della ...

Londra : peggiora Associated British Foods : Pressione su Associated British Foods , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,48%. La tendenza ad una settimana di Associated British Foods è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . ...

Iran : British Airways dall'1/9 sospende voli Londra-Teheran : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve