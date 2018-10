Lombardia | Fontana | su ferrovie al lavoro per servizio di qualità

Olimpiadi 2026 – Fontana esclude la candidatura di Torino : le parole del Presidente della Regione Lombardia : Alle Olimpiadi 2026 saranno solo Milano e Cortina ad essere candidate come sedi dell’evento sportivo in programma: Attilio Fontana esclude a priori Torino “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina“. Lo ha annunciato durante la riunione di Giunta il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. (Mil/AdnKronos)L'articolo Olimpiadi 2026 ...

Lombardia : Fontana - 77 mln per seconda fase Garanzia giovani (2) : (AdnKronos) - Nella seconda fase del programma, ha continuato Rizzoli, "abbiamo confermato l'attenzione a finanziare esclusivamente tirocini di qualità: infatti, mentre nella prima fase, per veder riconosciuta la possibilità di accedere all'indennità di tirocinio da parte del datore di lavoro, basta

Lombardia : Fontana - 77 mln per seconda fase Garanzia giovani : Milano, 24 set. (AdnKronos) - Con l'approvazione in giunta regionale della Lombardia del programma di attuazione regionale prende il via la seconda fase del programma Garanzia giovani, per la quale Regione Lombardia può contare su uno stanziamento di 77 milioni di euro da destinare a iniziative mira

Olimpiadi 2026 - Fontana : “Lombardia pronta per candidatura. Non è che tutti siano incapaci e ladri. Si pensi a Expo” : “Milano, la Lombardia e il Veneto sono assolutamente pronte a presentare la candidatura alle Olimpiadi 2026. Aspettiamo prima di buttare tutto a mare”. Sono le parole del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite di Omnibus (La7). . “Noi siamo pronti e siamo sicuri di saperle organizzare molto bene” – continua – “Non è che tutti siano incapaci e tutti siano ladri. Magari c’è qualcuno che fa le cose bene, qualcuno un ...

Feltrinelli : Fontana - Inge ha dato lustro a Milano e Lombardia : Milano, 20 set. (AdnKronos) - "Una donna carismatica e cosmopolita che ha dato lustro a Milano e alla Lombardia". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, esprimendo profondo cordoglio per la sua scomparsa, ricorda Inge Feltrinelli "considerata giustamente la regina dell'editoria

Olimpiadi 2026 - Zaia e Fontana rilanciano : 'Lombardia e Veneto disponibili a portare avanti candidatura' : Luca Zaia e Attilio Fontana rilanciano la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026 dopo lo stop di Giorgetti. 'Arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche. La ...

Olimpiadi : Zaia e Fontana - stop a polemiche - avanti con Lombardia e Veneto : Venezia, 18 set. (AdnKronos) - “Arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche. La candidatura va salvata, per cui siamo disponibili a portare avanti questa sfida insieme. Se Torino si chiama fuori, e ci dispiace, a questo punto restano due realtà, che si chiamano Veneto e Lombardi

"La candidatura dell'Italia alle Olimpiadi è morta". Giorgetti annuncia la fine dei giochi ma Zaia e Fontana : "Lombardia e Veneto vanno avanti" : "Per il governo la proposta della candidatura è morta qui". Lo ha detto il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, in audizione al Senato, relazionando sulla candidatura italiana ai giochi olimpici invernali del 2026."Il governo non ritiene che una candidatura fatta così come è stata formulata possa avere ulteriore corso, quindi, la proposta non ha il sostegno del governo ed è morta qui". Lo ha ...

Lombardia : Fontana - regione culla del grande ciclismo (2) : (AdnKronos) - Dal canto suo, il sottosegretario Antonio Rossi ha ricordato la "spiccata vocazione" lombarda ad ospitare i grandi eventi. "La Lombardia - ha detto - è terra di sport e di ciclismo, non è un caso se vantiamo il 20% dei tesserati nazionali. La nostra regione, culla di campioni indimenti

Lombardia : Fontana - regione culla del grande ciclismo : Milano, 13 set. (AdnKronos) - Cornice d'eccezione quest'oggi per la 22esima edizione del Trittico Lombardia, presentata al 39esimo piano di Palazzo Lombardia alla presenza del presidente Attilio Fontana, del sottosegretario con delega ai Grandi eventi sportivi Antonio Rossi e del vice presidente del

Ferrovie : Fontana - entro 20 mesi primi nuovi convogli in Lombardia (2) : (AdnKronos) - "Il dialogo - ha continuato Fontana - proseguirà, perché per risolvere il problema del trasporto su ferro servono tempi medio-lunghi. Gradualmente miglioreremo il servizio fino ad averne uno degno della nostra Regione e dei più importanti Paesi europei. La strada presa e' quella giusta

Ferrovie : Fontana - entro 20 mesi primi nuovi convogli in Lombardia : Milano, 12 set. (AdnKronos) - Entreranno in servizio entro 20 mesi i primi treni di ultimissima generazione che fanno parte di una delle tre gare bandite lo scorso anno dalla Regione Lombardia per rinnovare completamente il parco rotabile. Sarà Hitachi Rail Italy a fornire i nuovi convogli ad Alta C

Attilio Fontana a Pietro Senaldi : 'Lombardia autonoma tra un anno. Ecco perché la sinistra odia Salvini' : 'Ero convinto che sarei stato tutta la vita in minoranza, ricordo ancora che mio padre festeggiava quando il Partito Liberale prendeva l' 1,8%. Oggi quando cammino mi dà una grande soddisfazione ...

Lombardia : Fontana su bando periferie - Governo faccia andare avanti Comuni : Milano, 8 set. (AdnKronos) - "La Lombardia si è subito fatta carico di elaborare una proposta che tuteli i Comuni che hanno già iniziato gli investimenti programmati in seguito al 'bando periferie'. Una proposta che consente agli Enti locali di utilizzare una quota degli avanzi. I presidenti di Regi