Lo spread sale e scende | cosa cambia per chi ha un mutuo o vuole chiederlo

Manovra : Salvini - 16 mld su reddito e Fornero; nessuna marcia indietro se spread sale : Sono 16 i miliardi previsti dalla Manovra 'tra reddito di cittadinanza, aumento delle pensioni di invalidità, quoziente familiare, premio alle famiglie numerose, quindi un contributo alla natalità, e ...

Manovra - Di Maio “deficit 2 - 4% nel 2018 - poi vediamo”/ Ultime notizie - Governo modifica Def ma sale lo spread : Manovra Economica, Di Maio "deficit al 2,4% nel 2018, poi si vedrà": Ultime notizie, oggi nuovo vertice Governo con Tria. modifica Def con riduzione debito dai prossimi anni?(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 13:22:00 GMT)

Manovra - Def : Governo apre a correzioni sul deficit/ Ultime notizie - spread risale : nuovo vertice con Tria : Manovra, Italia "bocciata" a Eurogruppo: nuovo vertice sul Def, riduzione deficit al 2% nel 2020-2021. Critiche da Ue, Salvini "me ne frego": le Ultime notizie sulla legge di bilancio(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 11:14:00 GMT)

Mercati sotto stress - lo spread sale a 302 punti : tasso ai massimi dal 2014 : 'Le parole e le minacce di Juncker e di altri burocrati europei continuano a far salire lo spread, con l'obiettivo di attaccare il governo e l'economia italiane? Siamo pronti a chiedere i danni a ...

Milano chiude giù dello 0 - 23% - spread risale a quota 304 : Chiusura in ribasso per la Borsa di di Milano che perde lo -0,23% attestandosi a quota 20.526,31 punti, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi che è volato a 304 punti nel finale, il top dal 29 maggio ...

Lo spread a 302 - ai massimi dal 2014 Di Maio : «Risale? Colpa commissari Ue» L’Austria all’Italia : «Rispetti le regole» : Il differenziale Btp-Bund chiude a 301,2 punti base. Il presidente della Commissione Bilancio Borghi: «L’Italia con una propria moneta risolverebbe gran parte dei problemi». La replica di Conte: «Euro irrinunciabile»

Legge di bilancio 2019 - Di Maio : 'No passi indietro'. Sale lo spread - : Il governo non cede alle pressioni di Bruxelles e di Mattarella e conferma il rapporto deficit/Pil al 2,4% per tre anni. Intanto, il ministro Tria, rientrato in anticipo dall'Eurogruppo in Lussemburgo,...

Lo spread sale e la Borsa cala : due pistole puntate sul Paese : ... i livelli attuali sono esattamente gli stessi toccati in occasione della nomina, contestatissima e poi abortita, di Paolo Savona alla guida del ministero dell'Economia. Ciò dà la misura del ...

Lo spread Btp-Bund risale a 283 punti - tassi al 3 - 30% : Roma, 1 ott., askanews, - Sfumano i tentativi di distensione sul mercato dei titoli di Stato dell'Italia: a fine seduta lo spread tra Btp decennali e Bund risale a 283 punti base. Secondo Mts, i ...

La Borsa chiude in rosso. E lo spread risale a 283 : ...7%, ma ha accusato il calo dopo le dichiarazioni poco concilianti sulla manovra del vice presidente della Commissione Ue, Dombrovskis, e del commissario Moscovici, mentre il ministro dell'economia ...

Tria scende - lo spread sale : La decisione del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, di anticipare il suo rientro in Italia saltando la riunione di domani all’Ecofin è stata seguita da un ulteriore aumento dello spread. Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi è salito sopra quota 280 punti base, a 281,6 contro i 269 punti dell

Dopo Moscovici Borsa va giù - spread sale : 16.20 Immediata la reazione dei mercati alle parole del commissario Ue Moscovici che definisce "molto ampio" lo scostamento del deficit programmato dall'Italia. Lo spread Btp-Bund risale a 271 punti base, con il rendimento del decennale italiano a 3,2%. In calo Piazza Affari che era partita in buon rialzo Dopo il venerdì nero ed era, fino a quel momento, la migliore in Europa. La Borsa di Milano, Dopo le critiche della Ue, ha annullato tutti i ...

Wall Street sale con nuovo Nafta. Piazza Affari perde slancio - spread sopra 270 : Piazza Affari perde slancio dopo la mattinata di rimbalzo: Tim e gli istituti di credito riducono i guadagni del Ftse Mib. Intanto lo spread torna sopra 270 e il rendimento del Btp 10 anni risale a 3,22%. Euro/dollaro sopra 1,16. Petrolio in rialzo. Moscovici critica i saldi di bilancio italiani...